Fransa, İsrail'e hava sahasını kapattı

İsrail Savunma Bakanlığının, Paris yönetiminin İsrail'e askeri mühimmat taşıyan ABD uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo'nun ziyaretini iptal ettiği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Paris yönetiminin İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı yapan ABD uçaklarına hava sahasını kapatmasının iki ülke arasında krize neden olduğu aktarıldı.

Paris ile Tel Aviv yönetimleri arasında ABD uçaklarının İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatı için Fransız hava sahasının kullanılmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılan haberde, İran'a saldırılarda kullanılacak mühimmata ilişkin detaylı bilgi verilmesine rağmen Fransa'nın kararını değiştirmediği kaydedildi.

Bunun üzerine Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Rufo'nun gerçekleştireceği ziyaretin İsrail Savunma Bakanlığı tarafından iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan son 2 yıldır Paris yönetiminin Tel Aviv'e karşı "tutarlı bir şekilde düşmanca bir politika izlediği" iddiasıyla İsrail'in Fransa'dan yapılan tüm güvenlik tedariklerini durdurma kararı aldığı da basına yansımıştı.