Fransa, İsrail'e Lübnan'a Saldırı Çekincelerini İletti

20.03.2026 17:21
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında endişelerini dile getirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrailli muhataplarına Lübnan'a karşı geniş çaplı ve uzun süreli saldırılar konusunda çekincelerini ilettiğini belirtti.

Barrot, İsrail'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, Lübnan, İran ve başka yerlerde kadınlar, erkekler ve aileler, bombardıman endişesiyle barınaklarda, kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek umuduyla yaşıyor." ifadesini kullandı.

Bölgedeki gerilimin tırmanışının önüne geçecek bir siyasi çözümün yollarını ortaklarıyla görüşmek üzere Orta Doğu'yu ziyaret ettiğini belirten Barrot, Lübnan'da üst düzey siyasetçiler ve İsrail'de mevkidaşı Gideon Saar ile görüştüğünü anlattı.

Barrot, görüşmelerde Lübnan'daki gerilimin artışını ele aldıklarını aktararak, sivilleri ve altyapıların bölgedeki saldırılara karşı korunması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki saldırılara yalnızca askeri bir çözüm getirilemeyeceğini savunan Barrot, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında "Bu konuda İsrailli muhataplarıma, insani sonuçları ağır, stratejik etkileri belirsiz olan geniş çaplı ve uzun süreli bir askeri operasyon perspektifine dair çekincelerimi yineledim. Savaştan çıkmak için er ya da geç bir anlaşma müzakere edilmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Barrot, Lübnan iktidarının İsrail ile doğrudan görüşmeye açık olduğunu belirterek, İsrailli muhataplarına bu "tarihi fırsatı" kaçırmamalarını söylediğini aktardı.

Bu görüşmelerle, Lübnan'ın egemenliğinin güçlendirilmesini, İsrail ve Lübnan ilişkileri için yeni bir çerçeve oluşturulmasını ve kara sınırlarının nihai olarak belirlenmesini istediklerini dile getiren Barrot, Orta Doğu'daki artan gerilimin dünya ekonomisi, bölgesel ve küresel istikrar için ciddi riskleri taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Lübnan, İsrail, Fransa, Güncel, Son Dakika

