Fransa, İsrail'i Uluslararası Hukuka Uymaya Çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail hükümetinin uluslararası hukuka uyması ve sonu olmayan savaşlardan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Ulusal Meclisinde dün söz alan Barrot, İsrail'in Orta Doğu'daki politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrot, Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlı olduğunu ve İsraillileri "dost halk" olarak gördüğünü belirtti.

Fransa'nın, uluslararası hukuka aykırı politikalar yürüttüğünde İsrail hükümetini kınadığını savunan Barrot, İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a yönelik saldırılarının 300'den fazla insanın ölümüne neden olduğunu ve Gazze'ye yönelik insani yardımın bölge halkına ulaştırılamadığını vurguladı.

"İsrail hükümeti burada (Batı Şeria) kabul edilemez bir mali ablukayı sürdürüyor"

Barrot, "Bu durum Batı Şeria'da da geçerli. Yasa dışı sömürgeleştirme hızlanırken ve aşırıcı sömürgecilerin tamamen cezasız bir şekilde şiddeti artarken İsrail hükümeti burada (Batı Şeria) kabul edilemez bir mali ablukayı sürdürüyor." diyerek, bu durum karşısında hem ulusal hem de Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yaptırım kararları aldıklarına değindi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden aşırıcı ve şiddet yanlısı İsraillilere yönelik 3. yaptırım paketinin masada olduğunu ancak Macaristan'ın oyuyla engellendiğini belirten Barrot, AB Komisyonu'nun geçen yaz teklif ettiği ve Fransa'nın desteklediği AB-İsrail ortaklık anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gibi başka araçların da mevcut olduğunu kaydetti.

Barrot, "İsrail hükümeti politikasını değiştirmeli, uluslararası hukuka uymalı ve sonu olmayan savaşlardan vazgeçmeli." ifadesini kullandı.

Fransa, İsrailli Büyükelçinin sözlerine yorum yapmaktan kaçındı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'in Fransa'nın Lübnan ile ilgili müzakereler için gerekli olmadığı yönündeki sözlerine ilişkin yorum yapılmayacağını bildirdi.

Leiter, dün ABD'de Lübnan ve İsrail arasındaki görüşmelerin ardından basına yaptığı açıklamada, "Fransızların bu müzakerelere müdahale etmesini kesinlikle istemiyoruz." demişti.

Barış müzakereleri söz konusu olduğundan Fransızları mümkün olduğunca her şeyden uzak tutmak istediklerini dile getiren Leiter, Tel Aviv hükümetinin Fransa'yı Lübnan ve İsrail arasındaki müzakerelerden uzak tutmak için çaba gösterip göstermediği hakkındaki soruya ise "(Fransızlar) Gerekli değiller. Olumlu bir etkileri yok, özellikle Lübnan'da." şeklinde yanıt vermişti.