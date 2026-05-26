Fransa, İsrail'in Aktivistlere Kötü Muamelesini Kınıyor

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesine ilişkin Fransız yargısına başvurma ihtimalini dışlamadıklarını belirtti.

Yeşiller (EELV) Partisi Milletvekili Cyrielle Chatelain, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda hükümete soru faslında yaptığı konuşmada, yüzlerce insanın Gazze'deki ablukayı kırmak için deniz üzerinden yola çıktığını söyledi.

Chatelain, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin bazılarının bugün Mecliste olduğunu belirterek, onları tebrik ettiğini dile getirdi.

Filo aktivistlerinin, Lecornu'den kararlı adımlar beklediğini söyleyen Chatelain, "Geçen hafta 428 kişi İsrail ordusunca durduruldu, bağlandı, hapsedildi ve şiddete maruz kaldı." dedi.

Chatelain, Binyamin Netanyahu hükümetinin iddiasının aksine tüm bunların yalnızca bir kişinin emriyle gerçekleşmediğini vurgulayarak, kameralar önünde bir aktiviste saldıranın, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir olduğuna dikkati çekti.

Ben-Gvir'i atayan kişinin Netanyahu olduğuna işaret eden Chatelain, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(İsrailli) Askerler, kaburga, burun ve ayak bileklerini yaralamak ve kırmak, omuzları çıkarmak için sistematik olarak dövdüklerinde bunu emir üzerine yapıyorlar. Askerler, yolcuları çıplak bıraktıklarında ve onları saatlerce güneş altında başları yerde, dizlerinin üzerinde tuttuklarında bu da bir talimat. Askerler, insani yardım görevlilerine cinsel saldırıda bulunup tecavüz ettiklerinde, bu bir taşkınlık değil, izin verilmiş bir eylemdir."

Chatelain, İsrail hapishanelerinde günlük işlenen savaş suçlarından Netanyahu hükümetinin tamamının sorumlu olduğunu vurgulayarak, Başbakan Lecornu'ya şu soruları yöneltti:

"Ne zaman Netanyahu hükümetinin zorbalıklarını kınayacaksınız ve Netanyahu ile bu hükümetin üyelerine yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararlarını uygulayacaksınız? Sayın Başbakan, artık bugün bu Meclisin önünde (Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı) Ursula von der Leyen'den İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını isteyecek misiniz?"

"Son derece iğrenç, şoke edici eylemleri gördük"

Başbakan Lecornu ise sorulara yanıt verirken, İsrail'in aktivistlere yönelik kötü muamelesine dair görüntüleri kastederek, "Hepimiz görüntüleri ve görüntülerin ötesinde son derece iğrenç, şoke edici eylemleri gördük." dedi.

Paris hükümeti adına konuştuğunu hatırlatan Lecornu, aktivistlere yönelik davranışlara ilişkin, "Bunları hiçbir çekince olmaksızın kınıyoruz çünkü insani açıdan şoke edici, uluslararası hukuk açısından da şoke edici." diye konuştu.

Filoda Fransız aktivistlerin de bulunduğunu belirten Lecornu, bu durum karşısında kınamanın ötesinde harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lecornu, "İlk olarak söz konusu Bakan'ın (Ben-Gvir) ülkeye girişinin yasaklanması yapılması gereken en küçük şeydi, yine de yapılmalıydı. Yeterli mi? Cevap, hayır." ifadesini kullandı.

Başbakan Lecornu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun filo ve aktivistlerle ilgilenen avukatlarla görüşeceğini söyledi.

Fransız vatandaşları söz konusu olduğu için bu videodaki eylemlerle ilgili Fransız yargısına başvurma ihtimalini dışlamadıklarını belirten Lecornu, Fransız vatandaşlarına yönelik saldırıların cezasız ve tepkisiz kalamayacağını savundu.

Lecornu, Almanya'nın bazı İsraillilere yönelik bireysel yaptırımlara karşı çıktığını hatırlatarak, yaptırımlar konusunda daha ileri gidilmesi ve bunun Avrupa Birliği (AB) düzeyinde yapılması gerektiğini dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden bazı İsrailliler hakkında yaptırım kararları alındığını belirten Lecornu, Fransa'nın uluslararası hukuka uyarak tepki vermesi gerektiğini ifade etti.

Filonun Fransız aktivistlerinden oluşan grup, oturumu Genel Kurul'daki ziyaretçi bölümünden izledi.