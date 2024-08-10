Fransa, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı - Son Dakika
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Fransa, İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

Fransa'nın, İsrail ordusunun Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi. Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti.

10.08.2024 18:03
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Fransa'nın, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na yönelik saldırısının sert bir şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Haftalardır eğitim binaları defalarca hedef alındı ve kabul edilemez sayıda sivil kayıp yaşandı." ifadesi kullanılarak İsrail'in uluslararası hukuka saygı gösterme zorunluluğu olduğu vurgulandı.

Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, Fransa'nın esirlerin serbest bırakılmasını istediği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda, yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta zorlandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Fransa, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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