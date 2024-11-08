Fransa Konsolosluğu Çalışanları Gözaltına Alındı

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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa toprağı statüsündeki Pater Noster Kilisesi'nde gözaltına aldığı ve ardından serbest bıraktığı 2 kişinin, Fransa Konsolosluk çalışanı olduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenliği, Fransa mülkü olan Eleona'ya silahlı bir şekilde girdi. Bu sebeple buraya girmeyi reddettim." ifadelerini kullandı.

Barrot, sonrasında 2 Fransa Konsolosluk çalışanının gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını belirtti.

Fransız Bakan, "Bölgede durumların yatıştırılması için çalışıyorken bu eylemleri şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

İsrail basınındaki haberlere göre, Barrot'nun Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne (Eleona) 7 Kasım'da yapacağı ziyaret öncesi İsrail polisi ile Fransız jandarmalar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Fransız jandarmalar, İsrail polisinin Fransa toprağı statüsünde olan Pater Noster Kilisesi'ne girmesini istememişti.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.