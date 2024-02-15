Fransa, NATO'nun savunma harcaması hedefine ulaşacağını açıkladı - Son Dakika
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Fransa, NATO'nun savunma harcaması hedefine ulaşacağını açıkladı

Fransa, NATO\'nun savunma harcaması hedefine ulaşacağını açıkladı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, NATO'nun belirlediği GSYİH'nin yüzde 2'sini askeri bütçeye ayırma hedefine bu yıl içinde ulaşacaklarını açıkladı. Fransa ayrıca 2030'da askeri bütçesini 2 katına çıkarmayı hedefliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO müttefiklerini eleştirmesi, ittifak üyelerinin savunma harcaması hedefine uyumunu gündeme getirmişti.

15.02.2024 17:39
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Fransa, NATO üyelerinin gayri safi yurt içi milli hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunmaya harcaması yönünde belirlediği hedefe ulaşacağını açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları Zirvesi öncesinde konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransa'nın NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sini askeri bütçeye ayırma hedefine bu yıl içinde ulaşacağını belirtti.

Lecornu, odaklanılması gereken "esas noktanın", GSYİH'nin yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırmaktan ziyade bu oranın askeri alanda "etkili şekilde" kullanılması olduğunu vurguladı.

2030'da askeri bütçesini 2 katına çıkarmayı hedefliyor

Fransız Parlamentosu, 2023'te 7 yıllık askeri bütçeyi 413 milyar avroya çıkarmayı öngören tasarı kabul edilmişti.

Fransa, 2019 yılına kıyasla 2030'da askeri bütçesini 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO müttefiklerini yeterli savunma harcamaması yapmamakla eleştirmesi, ittifak üyelerinin hangilerinin NATO'nun belirlediği yüzde 2 hedefine uyduğu konusunu gündeme getirmişti.

Trump, South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.

Bu sözlere, başta Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Fransa, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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