Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından, Fransa'ya ait askeri birliklerin ülkeyi terk etmeye başladığı bildirildi.
Çad Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fransa'ya ait savaş uçaklarının Çad'dan çekilmesinin ardından, askeri birliklerin de geri çekilmesine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, Fransa'ya ait askeri birlik ve teçhizatların ülkeden geri çekilme sürecinin ocak ayının sonunda tamamlanacağı duyuruldu.
Fransız savaş uçakları 10 Aralık'ta ülkeyi terk etmişti.
Çad Hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile imzalanan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal etme kararını aldıklarını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Fransa'nın Çad'daki Askeri Çekilmesi Başladı - Son Dakika
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