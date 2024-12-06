Fransa'nın Eğitimdeki Krizi

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Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT) Eğitim, Öğretim ve Kamu Araştırmaları Sendikasının Genel Sekreteri Catherine Nave-Bekhti, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarında Fransa'nın Avrupa kıtasının en gerisinde kalmasının, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği 2017'den bu yana yürütülen politikaların sonucu olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında gelişme gösteren 5 ülkeden biri olduğu TIMSS 2023 sonuçlarına göre, Fransa, 4. sınıf matematik alanında Avrupa'da en kötü ortalamaya sahip oldu.

Sosyal eşitsizlikler konusunda da kıta ülkelerinin önünde olan Fransa'da, 4. sınıflarda kız ve erkek öğrencilerin matematik ortalamaları arasında 23 puanlık fark bulunurken, bu ayrım 2015 ve 2019 yıllarındaki TIMSS sonuçlarına göre daha da açıldı.

Fransa'da, 8. sınıflarda matematik alanında "en avantajlı" ve "en dezavantajlı" öğrenci arasındaki puan farkı 81 oldu ve kıta ortalamasının çok üstünde kaldı.

Fransa Eğitim Bakanlığından TIMSS 2023 sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, tüm öğrencilerin seviyesini arttırmak için çalışıldığı belirtildi.

Fransız kamu çalışanları, 2025 bütçesinde kamu kuruluşlarında tasarruf yapılacağı haberleri üzerine dün bir günlük greve gitti ve gösteriler düzenledi.

Paris'teki gösteriye katılan eğitim sendikası yetkilisi ve matematik öğretmenleri, Fransa'nın TIMSS 2023 sonuçlarında Avrupa ülkelerinin en gerisinde kalmasının nedenlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Macron döneminde eğitim sistemindeki sorunlara çözüm getirilemedi

Eğitim sendikası lideri Nave-Bekhti, Macron'un göreve geldiği 2017 yılını kastederek, "(TIMSS sonuçları) Bu araştırma, 2017'den bu yana Milli Eğitim'de yürütülen politikaların günümüzde, Fransız eğitim sistemindeki sorunlara ve öğrencilerin ilerlemesini sağlamak için bir çözüm olmadığını gösteriyor." dedi.

Nave-Bekhti, Fransa'nın "en başarılı" ve "en başarısız" öğrenciler arasındaki matematik alanında puan farkının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu gözler önüne seren araştırmanın, ayrıca ülkenin öğrenciler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler konusundaki ciddi fark olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ülkedeki eğitim politikasının değiştirilmesi ve öğretmenlere daha fazla güvenilmesi gerektiğini dile getiren Nave-Bekhti, iktidarın, öğrencilerin seviyelerini geliştirmek için ders programını ağırlaştırmak gerektiğine inanmaktan vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Nave-Bekhti, "Ekiplere ve öğretmenlere, öğrencilerin ilerlemesini sağlamak ve ihtiyaçlarına uyum sağlamak için zaman verilmesi gerekiyor. 2017'den bu yana aksi yapılıyor." yorumunda bulundu.

Fransız öğrencilerin, matematikte Avrupa'nın en gerisinde olmasının, geçmişte çok sayıda öğretmen kontenjanlarının kaldırılmasından da kaynaklandığını aktaran Nave-Bekhti, "Bu, sınıflarda öğrenci sayısının ortalamasının artmasına sebep oldu. Bu durum, uzun süredir Fransa'nın ilkokul ve ortaokullarda en fazla öğrenci sayısına sahip ülkelerden biri olmasına neden oldu. Bu bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.

Nave-Bekhti, 2017'den bu yana TIMSS sonuçlarında Fransız öğrencilerin sonuçlarında olumlu bir ilerleme kaydedilmemesinin, art arda gelen hükümetlerin öğrencilerin matematik seviyesiyle ilgili "daha fazlasını yapacağız" politikasının işe yaramadığını gösterdiğini kaydetti.

Fransız sendika yetkilisi, ülkede eğitim alanında yürütülen bu politikaların, öğretmenlerin ve öğrencilerin karşılaştığı zorlukları çözmesini engellediğine işaret etti.

"Öğrencilerimizi geliştirmek için yeterli (ders) saatimiz yok"

Val-d'Oise vilayetinde çalışan "Elise" isimli Fransız matematik öğretmeni, sınıflarda matematikte Fransız öğrencilerin seviyesini geliştirmek için çok az imkanları bulunduğunu ve bu nedenle TIMSS sonuçlarında Fransa'nın geride olduğunu belirtti.

Elise, çalıştığı okulun sınıflarında 28 öğrenci bulunduğunu, sınıfların ikiye bölünmediğini, öğrencilerin seviyelerini geliştirmekte güçlük çektiklerine anlattı.

"Öğrencilerimizi geliştirmek için yeterli (ders) saatimiz yok" diyen Elise, çözümün sınıflardaki öğrenci sayısını düşürmekten geçtiğini kaydetti.

Elise, Fransa'da eğitimde personel eksikliğine dikkati çekerek, bu durumu, öğretmenlerin çok iyi bir maaş almamasına ve mesleklerine yöneliminin düşük olmasına bağladı.

"Matematik dersi seçiminde kızlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin arttığını gözlemledik"

Paris'te matematik öğretmenliği yapan Cyril Salles-Menjou, TIMSS 2023 sonuçlarına detaylı bakmasa da haberdar olduğunu kaydetti.

Mesleğe yeni başladığını dile getiren Salles-Menjou, ülkede lisede yapılan son reformların öğrencilerin matematik seviyesinin artmasına yardımcı olmadığını vurgulayarak, "Matematik (dersi) seçiminde kızlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin arttığını gözlemledik." dedi.

TIMSS'in yalnızca öğretime devam eden öğrencilere odaklandığını, bu nedenle eğitimi bırakan çocukların seviyesine yer verilmediğini hatırlatan Salles-Menjou, aslında Fransa'da çocukların matematikte seviyesinin, TIMSS sonuçlarına yansıyandan daha da düşük olduğuna inandığına ifade etti.

Türkiye puanını en fazla artıran ülke oldu

Toplamda 658 bin 172 öğrenciyle gerçekleştirilen 2023 TIMSS uygulamasına, 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8'inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katıldı.

TIMSS sonuçlarında OECD üyesi ve tüm ülkeler arasında her iki alanda da puanını en fazla artıran ülke olan Türkiye, 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya, matematik alanında ise 2'nci sıraya yükseldi.