Fransa'nın en büyük uyuşturucu taciri Fas'ta yakalandı

Bahçelievler Belediyesi ve ÇİĞDER'in düzenlediği 'Doğu ve Güneydoğu Festivali' yoğun ilgi gördü

Bahçelievler Belediyesi ve ÇİĞDER'in ortaklığında düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Festivali'nde 10 bin kebap dürüm, 20 bin çiğköfte dürüm ve mırra dağıtıldı. Festivalde yöresel ürünlerin satışı yapıldı ve Doğu ve Güneydoğu müzikleriyle eğlence sağlandı. Sanatçı Alişan da sahne aldı.