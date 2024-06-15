Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande erken genel seçimlerde aday oldu

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da düzenlenecek erken genel seçimlerde milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Fransa'yı 2012-2017 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Hollande, La Montagne gazetesine yaptığı açıklamada, genel seçimlerde Sosyalist Partiden (PS), Correze vilayeti milletvekili adayı olduğunu belirtti.

Hollanda ayrıca bu hafta, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), PS, Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci Yeşillerden (EELV) oluşan "Halk Cephesi" adlı sol ittifaka desteğini dile getirdi.

Fransız TF1 kanalına 13 Haziran'da konuk olan Hollande, "Fransa'da aşırı sağın iktidara gelmemesi için her şeyi yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı sol ve çevreci siyasetçiler, Halk Cephesi ittifakındaki LFI partisinden bazı eski milletvekillerinin erken seçimde aday gösterilmemesine tepki gösterdi.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, X hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Cephesi böyle sorumsuz kararlarla lekelenmeyi hak etmiyor. Dün geceden bu yana bazı adayların skandal bir şekilde ihraç edilmesini çözmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Faure, bu konuyla ilgili daha sonra söz alacağını belirtti.

Cumhuriyetçi liderin partiden ihraç kararı bozuldu

Erken seçim kararı ülkedeki partilerin ittifak arayışına gitmesine neden olurken, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Fransız basınındaki habere göre, son olarak dün yerel mahkeme, aşırı sağla ittifak yapmak istediği için Cumhuriyetçilerden atılan LR lideri Eric Ciotti'nin partiden ihraç kararını bozdu.

İktidarı erken seçime götüren AP seçimleri yenilgisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 oyla Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin arkasında bitirmişti. Merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oyla seçimi 5'inci sırada tamamlamıştı.

Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarının açıklamasının ardından, 9 Haziran'da Meclis'i feshederek erken genel seçim kararı aldığını duyurmuştu.???????

Ciotti, erken seçim kapsamında RN ile ittifaka yeşil ışık yakmasının ardından LR yönetimi, 12 Haziran'da başkanlarını partiden ihraç etme kararı almıştı.

Bu kararın meşruiyetini sorgulayan Ciotti, 13 Haziran'da alınan karara karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.