Fransa'nın Fildişi Sahili'ndeki Askeri Üssü İade Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'nın Fildişi Sahili'ndeki Askeri Üssü İade Edildi

Fransa, Fildişi Sahili'ndeki askeri üssünü iade ederek yeni bir askeri iş birliği dönemi başlattı.

21.02.2025 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fransa, Fildişi Sahili'ndeki tek askeri üssünden çekildi

ABİDJAN - Fransa, Fildişi Sahili'ndeki tek askeri üssünü iki ülkenin Savunma Bakanları Tene Brahıma Outtara ve Sebastien Lecornu'nun da katıldığı törenle Batı Afrika ülkesine iade etti.

Fransa ile Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili arasında askeri üs adımı atıldı. Fransa, Fildişi Sahili'ndeki tek askeri üssünü iki ülkenin Savunma Bakanları Tene Brahıma Outtara ve Sebastien Lecornu'nun da katıldığı törenle Batı Afrika ülkesine iade etti. Bakanlar Outtara ve Lecornu, Fildişi bayrağının göndere çekilmesinin ardından iadeyi teyit eden bir belge imzaladı. Güvenlik sorumluluklarının Fildişi ordusuna devredilmesi dolayısıyla törenin başında bir nöbet değişimi gerçekleşti.

"Askeri ilişkilerimizin değişmesi gerektiği çok açık"

Törende açıklamalarda bulunan Fildişi Savunma Bakanı Outtara, "Bu hareket iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğinde yeni bir döneme işaret ediyor" dedi. Ouattara, Fransa'ya iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin gelecekte de "her zaman olduğu gibi iyi" olacağı konusunda "güvence vermek" istediğini söyledi.

Fransız Bakan Lecornu ise "Dünya değişiyor. Askeri ilişkilerimizin değişmesi gerektiği çok açık" diye konuştu.

Üssün teslimini, "dostluk ve yüksek düzeyde profesyonellik üzerine kurulu bir ilişkiyi" paylaşan iki ülke için "tarihi bir an" olarak açıklayan Lecornu, "Fransa'nın varlığı değişiyor ama yok olmuyor" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın askeri olarak çekilmesi 2025 yılı boyunca kademeli olarak gerçekleşecek, ancak yaklaşık 80 Fransız askerinin eğitim ve destek misyonları için ülkede kalması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Fildişi Sahili, Batı Afrika, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Fildişi Sahili'ndeki Askeri Üssü İade Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'nın Fildişi Sahili'ndeki Askeri Üssü İade Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.