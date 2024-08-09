Fransa'nın Korsika adasında tesettürlü mayo yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'nın Korsika adasında tesettürlü mayo yasağı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, Lecci Belediyesi plajlara tesettürlü mayo ile girmeyi yasaklayan bir karar aldı. Karar, laiklik ilkesine saygı çerçevesinde uygun kıyafet giyilmemesi durumunda plajlara girişi yasaklıyor.

09.08.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, Lecci Belediyesi plajlara tesettürlü mayo ile girmeyi yasaklayan bir karar aldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecci Belediyesi Başkanı Don Georges Gianni, 7 Ağustos'ta aldığı kararla kentteki plajlarda tesettürlü mayo giymeyi yasakladı.

Kararda, 30 Eylül'e kadar "laikliğe saygı" çerçevesinde uygun bir kıyafet giymeyenlerin plajlara girmesinin yasaklandığı belirtilirken, dini kıyafetlerin çatışmaya yol açabileceği ileri sürüldü.

"Fransa ve ibadet yerleri terör eylemlerinin hedefi olabilirken, dini aidiyet belirten plaj kıyafetleri, kamu düzeninin bozulması (kalabalığın toplanması, kavga) riski taşıyabilir ve bu risklerin önlenmesi gerekiyor." ifadelerine yer verilen kararda, başta Orta Doğu olmak üzere dünya genelinde gerilim ortamı olduğuna dikkat çekildi.

Korsika Valiliği, bu kararın mevzuata uygun olup olmadığını kontrol edecek.

Danıştay, tesettürlü mayo yasağını bozmuştu

Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 15 Haziran- 31 Ağustos 2023 tarihlerinde geçerli olacak şekilde plajlarda tesettürlü mayoyu yasaklamıştı.

Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), bu kentteki tesettürlü mayo yasağının iptali için Nice İdari Mahkemesine başvurmuştu.

Nice İdari Mahkemesi, LDH'nin yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu, belediyenin kararının kamu düzeninin bozulmasını önlemeye yönelik olduğu gerekçesiyle Temmuz 2023'te reddetmiş ve yasağın devamına karar vermişti.

LDH, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek yasağın iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Danıştay, 17 Temmuz 2023'te yayınladığı kararla, kişinin hareket, vicdan ve kişisel özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Mondelieu-La-Napoule plajlarındaki tesettürlü mayo yasağını iptal etmişti.

Kaynak: AA

Akdeniz, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'nın Korsika adasında tesettürlü mayo yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:04:50. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'nın Korsika adasında tesettürlü mayo yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement