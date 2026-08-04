Fransa Orman Yangını İçin Yeni Uçak İhtiyacı

Fransa'da yaşanan son 77 yılın en büyük orman yangını, yeni yangın söndürme uçaklarına duyulan ihtiyacı gündeme getirdi. İki şirket bu konuda farklı bir fikirle öne çıkıyor.Fransa'da son dönemde çıkan büyük orman yangınlarının kontrol altına alınmasında en büyük etkenlerden biri yangın söndürme uçakları oldu. Ancak yangın sezonu henüz sona ermiş değil ve bu durum birçok uzmanı endişelendiriyor.

Ülkenin sahip olduğu 20 yangın söndürme uçağını aynı anda kullanabilmek, birçoğu eskimiş olduğu için mümkün değil.

Merkezi Toulouse bölgesinde olan iki şirket bu soruna çözüm getirmek için, bir Fransız-İtalyan konsorsiyumuna ait uçak modelini yangın söndürme uçağına dönüştürüp piyasaya sürmek istiyor.

Fransa'nın envanterinde, başka modellerle birlikte asıl olarak 12 adet Canadair tipi yangın söndürme uçağı var. Ancak üretici şirket, bir başka Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'e satıldığı 2015'te söz konusu modelin üretimini durdurdu.

Yangın söndürme uçağına ilişkin hakların şu anki sahibi de Havilland Canada, yeni uçakları en erken 2028'de piyasaya sunmayı planlıyor. Fransa'da yine de Havilland'a ait sekiz adet Dash adlı yangın söndürme uçağı da bulunuyor.

Onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle Fransa, toplam 20 yangın söndürme uçağının tamamına aynı anda erişemiyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, son orman yangınlarında Birlik üyelerinden çok sayıda yangın söndürme uçağı Fransa'ya gönderildi.

Ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan yangın 42 bin hektar alanı küle çevirdi. Bu da söz konusu felaketin, 1949'dan bu yana Fransa'da yaşanan en büyük orman yangını olduğu anlamına geliyor.

İki şirketin ATR 72'leri dönüştürme planı

Kepplair Evolution ve Positive Aviation, yangın söndürme uçaklarında model yelpazesini genişletmek isteyen iki genç şirketin adları. İki firma birbirinden bağımsız hareket ediyor ve farklı yaklaşımlar izliyor.

Ortak noktaları ise yeni bir model geliştirmek yerine, Avions de Transport Regional (Bölgesel Nakliye Uçakları) konsorsiyumunun mevcut ATR 72 modelini dönüştürmeye odaklanmak. ATR 72, kısa mesafelerde yük ve yolcu taşımak için kullanılan bir turbo pervane uçağı.

Bununla birlikte iki şirketin modelleri farklı şekilde çalışacak. Kepplair 72'nin söndürme suyu alımı için birkaç dakika iniş yapması gerekiyor. Kepplair Evolution Yönetim Kurulu Başkanı David Joubert'in aktardığına göre su deposunun dolması dört dakika sürüyor.

Positive Aviation'ın Yöneticisi Laurent Schmitt ise, FF72 adını verdikleri modelin, su tanklarını nehir veya göl gibi bir su kaynağı yüzeyinden onlarca saniye içinde doldurabileceğini dile getirdi. Bunun için uçağın bir su alma sistemiyle donatılması ve ayrıca uçağın suya inebilmesi için gövdeye iki destek takılması gerekiyor.

İki genç şirketin neden yeni bir yangın söndürme uçağı geliştirmediği sorusuna yanıt veren Positive Aviation Başkanı Schmitt, maliyete dikkat çekerek sıfırdan yeni bir uçak geliştirmenin milyarlarca euroya mal olacağını ve bunun kendileri açısından mümkün olmadığını ifade ediyor.

Kepplair Evolution da, dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ATR 72'nin yedek parça tedarikinin kolaylığından faydalanmak istiyor. Şirketin tahminine göre, dünya çapında halihazırda kullanılan bin 200 adet ATR 72 var, bu da büyük bir yedek parça havuzu demek.

"10 yılda 400 yeni yangın söndürme uçağı gerekli"

Şirket yöneticileri Schmitt ve Joubert ayrıca, yangın södürme uçağı pazarının küresel çapta büyüyeceğini ve gelecek on yılda yaklaşık 400 yangın söndürme uçağına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.

Bilim insanlarına göre de, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha sık ve yoğun yaşanan sıcak hava dalgaları orman yangını riskini artırıyor.

Kepplair Evolution ve Positive Aviation henüz yangın söndürme uçaklarının prototiplerini inşa etmiş değil. Ancak gelecek yıl Paris yakınlarındaki Le Bourget'de düzenlenecek havacılık fuarında ilk örneklerini sunmak ve ATR 72'den dönüştürülmüş modelleri 2029'dan itibaren pazarlamayı hedefliyorlar.

Her iki şirketin merkezi, Airbus'ın da bir tesisinin bulunduğu güneybatı Fransa metropolü Toulouse yakınlarındaki Blagnac'ta bulunuyor. Laurent Schmitt'e göre Avrupalı uçak devi Airbus, ABD'li Boeing veya Fransız Dassault şirketleri, yangın söndürme pazarını "ihmal ediyor".

Schmitt, yangın söndürme uçağı yapımının ekonomik düşüncelerden daha fazlasını ifade ettiğini ve büyük uçak üreticilerinin yangınla mücadeledeki "yükümlülüklerini" yerine getirmediğini dile getiriyor.

AFP/ ET,MUK