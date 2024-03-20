Fransa Rekabet Kurumu, Google\'a 250 milyon euro ceza verdi

Fransa Rekabet Kurumu, Google'ı platformda kullanılan içeriklerin ücretlendirilmesine yönelik 2019 Avrupa Birliği (AB) yasası kapsamında para cezasına çarptırdı.
Le Figaro'nun haberine göre, Fransa Rekabet Kurumu, Google'ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar verdi.
Kurum, Google'a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon euro ceza kesti.
Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncı ile ücret konusunda anlaşmaya vardı.
AB'nin 2019 yasasının 15. maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan "komşu haklar" tanıyor.
Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.
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Fuar, 600.000 metrekareden büyük bir alanda gerçekleşecek ve 100'den fazla forum ve zirve ile 200'ü aşkın etkinlik sunacak. 30'dan fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcı ve 120'den fazla ülke ve bölgeden 400.000'i aşkın ziyaretçi bekleniyor. Organizatörler, Kuşak ve Yol ortak ülkelerinden gelen profesyonel ziyaretçi sayısının önemli ölçüde arttığını belirtti.
Sinop'ta Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 425 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 63,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobil ise yüzde 24,5 ile ikinci sırada yer aldı. Şubat ayında toplam 1.694 adet taşıtın devri yapıldı.
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Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini dinlemek ve destek sağlamak amacıyla Dağeymiri Mahallesi'nde bir araya geldi. Kömürcüoğlu, ev ziyaretleri sırasında çocuklara hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehirdeki tüm haneleri ziyaret ederek destek sağlama sözünü yerine getirmeye devam ediyor.
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Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda gerçekleştirilen 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliğinde down sendromlu bireyler masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynadı. Etkinlik sonunda down sendromlu bireylere sertifika verildi.
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