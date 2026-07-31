Fransa, Rus Gazeteci Fedorova'nın Mal Varlığını Dondurdu - Son Dakika
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Fransa, Rus Gazeteci Fedorova'nın Mal Varlığını Dondurdu

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Fransız hükümeti, Kremlin propagandası yaptığı gerekçesiyle Rus gazeteci Fedorova'nın mal varlığını dondurdu.

Fransız hükümeti, Kremlin propagandası yaptığı gerekçesiyle sınır dışı ettiği Rus gazeteci Xenia Fedorova'nın mal varlığını dondurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rus gazeteci Fedorova'nın ülkedeki mal varlığı 6 ay süreyle donduruldu.

Fransa Maliye Bakanlığı, kararın Fedorova'nın "iç işlerine yeni müdahalelerini" engellemek amacıyla alındığını açıkladı.

Xenia Fedorova'nın mal varlığının dondurulmasına ilişkin kararın geçerlilik süresinin ihtiyaç duyulması halinde uzatılabileceği ifade edildi.

Rus gazeteci karara tepki gösterdi

Fedorova, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, Fransız hükümetinin tek amacının "resmi söylemlerine uymayan sesleri sansürlemek ve tamamen yeni bir siyasi baskı oluşturmak" olduğunu belirtti.

Farklı medya kuruluşlarındaki yayınlarının ve yazılarının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından "cumhuriyete bir tehdit" olarak görüldüğünü savunan gazeteci Fedorova, yaklaşık 10 yıldır ikamet ettiği Fransa'da vergilerini düzenli olarak ödediğini, hukuka saygı gösterdiğini ve işi gereği düşüncelerini ifade ettiğini vurguladı.

Gazetecilik faaliyetlerinin "Fransa devletinin çıkarlarına bir saldırı", ülkedeki varlığının da "kamu düzenine bir tehdit" olarak görülmesini eleştiren Fedorova, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Fransız hükümeti, 29 Temmuz'da Fedorova'nın kamusal düzeni tehlikeye attığı ve Kremlin propagandası yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Rus Gazeteci Fedorova'nın Mal Varlığını Dondurdu - Son Dakika

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