Fransa, Rusya'nın Ateşkesi 'Pazarlama Operasyonu' Dedi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'nın Paskalya nedeniyle aldığı geçici ateşkes kararının, iki ülke arasında barış müzakereleri için çaba sarf eden ABD Başkanı Donald Trump'ı yatıştırmaya yönelik bir "pazarlama operasyonu" olduğunu söyledi.

Bakan Barrot, France Info'ya yaptığı açıklamada, Moskova hükümetinin Hristiyan aleminin en önemli dini bayramları arasında yer alan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirilişine inanılan günü simgeleyen Paskalya Bayramı nedeniyle 19-22 Nisan tarihlerini kapsayan ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Barrot, Rusya'nın Ukrayna'da aldığı geçici ateşkes kararı için "Paskalya ateşkesi Moskova'nın bir pazarlama operasyonuydu." ifadelerini kullandı.

Rus ateşkesinin, iki ülke arasında henüz sonuç alınamayan barış müzakereleri için çaba harcayan ABD Başkanı Trump'ın "sabırsızlanmasını ve öfkelenmesini engellemek" amacıyla yapıldığını savunan Barrot, olası bir barış anlaşmasının ne zaman yapılacağı konusunda ise okları Rusya'ya çevirdi.

"Bu sorunun (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e sorulması gerekir." diyen Barrot, Ukraynalıların Rus-Fransız-İngiliz önerisi temelinde denizde, havada ve enerji altyapılarında ateşkes sağlanması için teklifte bulunduğu ancak Moskova hükümetinin bu teklife bir ayı aşkın süredir karşılık vermediğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 3 Mart'ta, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna'da hava ve deniz ile enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir aylık ateşkes önerisinde bulunduklarını bildirmişti.

Ukrayna'da geçici ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Putin, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın savaşta koşulsuz bir ateşkes formatına katılmaya hazır olması durumunda, Ukrayna'nın da aynı şekilde davranacağını belirtmişti.

Ancak taraflar, bu süreçte ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirini suçlamıştı.