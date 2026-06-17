Fransa, Senegal'i 3-1 Geçti

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti.

New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Fransa, 66'ncı dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. 82'nci dakikada Barcola farkı ikiye çıkardı.

Senegal, uzatma dakikalarında Mbaye'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Bu golden kısa süre sonra Mbappe bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Fransa, I Grubu'ndaki ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Senegal ise turnuvaya puansız başladı.