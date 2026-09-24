Fransa Sözcüsü, Netanyahu'nun uçağına hava sahası iznini Roma Statüsü'yle savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa Sözcüsü, Netanyahu'nun uçağına hava sahası iznini Roma Statüsü'yle savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Sözcüsü Confavreux, Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçişine izin verilmesinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu. Confavreux, Roma Statüsü'nün hava sahası geçişinde yükümlülük getirmediğini savundu; izin Fransız siyasetçilerin tepkisini çekti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağının ülkesinin hava sahasından geçmesine izin verilmesinin uluslararası "hukuka uygun" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bu hafta ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler'in (BM) 81. Genel Kurulu'na giden Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiklerini doğrulayan Confavreux, "Bu uluslararası hukuka tamamen uygundur." ifadesini kullandı.

Confavreux, daha önce de buna izin verdiklerini anımsatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran anlaşma olan Roma Statüsü'nün hakkında tutuklama kararı olan bir yolcu taşıyan devlet uçağının hava sahasını geçmesi konusunda taraf ülkelere "yükümlülük" getirmediğini savundu.

Öte yandan Golan Tepeleri hakkında Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın" uluslararası hukuk açısından geçerli olduğunu belirten Confavreux, İsrail dahil tüm tarafları bu anlaşmaya uymaya çağırdıklarını vurguladı.

Confavreux, Suriye'nin güneyindeki Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü'nü (UNDOF) desteklediklerini ve UNDOF'un güvenliğinin sağlanması gerektiğini kaydederek, İsrail ve Suriye arasındaki tampon bölgede "her türlü askeri konuşlandırmaya son verilmesi" beklentisini dile getirdi.

Fransız sözcü, ilgili bölgede her türlü askeri konuşlandırmanın 1974'te imzalanan anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa'nın bu hafta New York'a giden Netanyahu'yu taşıyan uçağın hava sahasından geçmesine izin vermesi, Fransız siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA
Dış PolitikaPolitikaFransızFransaGüncelDünyaRomaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
22:00
Fenerbahçe’ye Asensio müjdesi
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
21:55
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
21:43
Salah, Trabzon’a golleri dışında da katkı sağlıyor
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
21:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 22:51:42. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa Sözcüsü, Netanyahu'nun uçağına hava sahası iznini Roma Statüsü'yle savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei