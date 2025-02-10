Fransa, Trump'ın Gümrük Vergilerine Karşılık Verecek - Son Dakika
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Fransa, Trump'ın Gümrük Vergilerine Karşılık Verecek

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Avrupa'nın tepkisini artıracağını söyledi.

10.02.2025 16:34
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PARİS, 10 Şubat (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce AB'ye uygulayacağını duyurduğu gümrük vergilerine Fransa ve AB'nin gereken karşılığı vereceğini açıkladı.

Barrot, TF1 televizyonuna pazartesi günü verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin ABD'nin olası gümrük vergisi tehditleri karşısında çıkarlarını savunmaktan çekinmemeleri gerektiğini belirterek, ticari bir savaş başlatmanın kimsenin çıkarına olmadığını sözlerine ekledi.

Barrot, "Trump, 2018'de de gümrük vergisi uygulamıştı ve biz buna karşılık vermiştik. Aynı şekilde tekrar karşılık vereceğiz" diye konuştu.

Trump pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'ye yapılan tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına yüzde 25 oranında yeni bir gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Trump, en geç salı gününe kadar ticaret ortaklarıyla olan vergilere uygun şekilde "karşı gümrük vergileri" de duyuracağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Fransa, Trump'ın Gümrük Vergilerine Karşılık Verecek - Son Dakika

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