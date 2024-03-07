Fransa Ulusal Meclis Başkanı Gazze'deki İsrail saldırılarına destekten geri adım attı

Güncel

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, 7 Ekim 2023 sonrası "koşulsuz destek" açıklaması yaptığı İsrail'in Gazze Şeridi'nde ayrım gözetmeyen saldırılarında binlerce sivilin ölümünün ardından geri adım attı.

France Inter'e konuşan Meclis Başkanı Braun-Pivet, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

İnsani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılması gerektiğini belirten Braun-Pivet, Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Braun-Pivet, 4 ayı aşkın süredir ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdüren ve Gazze'deki insani krizi felaket boyutuna taşıyan İsrail'i "koşulsuz desteklemenin" mümkün olmadığına işaret ederek, "Koşulsuz desteğimi açıkladığımda İsrail (saldırılara) karşılık vermemişti." dedi.

"Ayrıca desteğim İsrail devletine idi, (Binyamin) Netanyahu hükümetine değil." ifadesini kullanan Braun-Pivet, 7 Ekim 2023'ün üzerinden geçen zamanda Gazze'deki durumun "önemli ölçüde değiştiğine" dikkati çekti.

Braun-Pivet, "Bugün (Gazze'de) gördüğümüz kesinlikle dramatik ve trajik." şeklinde konuştu.

7 Ekim sonrasında İsrail'e destek veren önde gelen siyasiler arasında yer alan Braun-Pivet, "Bu barbarlık karşısında, dost ülke İsrail ile tam bir dayanışma ve koşulsuz destek içinde olduğumuzu yeniden dile getirmek isterim." demişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.