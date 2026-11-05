Fransa Ulusal Meclisi 2027 bütçesinin vergi gelirleri kısmını 458 oyla reddetti

Kamu borcunun yüksek seyrettiği Fransa'da, hükümetin 2027 bütçesinin vergi gelirlerine ilişkin ilk kısmı Ulusal Meclis'te yapılan oylamada milletvekillerinin neredeyse tamamının oyuyla reddedildi.

Fransa Ulusal Meclisi'nde hükümetin 2027 bütçe tasarısının vergi gelirleri kısmına ilişkin yapılan oylamada 458 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 2 milletvekili çekimser kaldı.

Farklı siyasi gruplar tarafından kapsamlı değişikliklere uğrayan tasarının nihai hali hiçbir partiyi memnun etmezken, tasarının ilk hali görüşülmek üzere parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.

Fransa'da bütçe tasarısının hayata geçirilmesi için Ulusal Meclis ve Senato'nun aynı tasarı metni üzerinde uzlaşması gerekiyor. Uzlaşının sağlanamadığı durumlarda ortak bir metin üzerinde çalışılması için senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon kuruluyor.

Yasalaşma sürecinde parlamentoda yaşanacak tıkanmaya karşı Anayasanın 49/3'üncü maddesi hükümete bütçeyi oylama yapmadan geçirme yetkisi tanıyor. Bu durumda milletvekillerinin hükümete karşı gensoru önergesi sunma hakkı doğuyor.

Kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 119 civarında seyrettiği ülkede bütçe görüşmeleri muhalefetle hükümet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından birini oluşturuyor.

2024 ve 2025 yıllarındaki bütçe görüşmelerinde yaşanan tıkanma Michel Barnier ve François Bayrou hükümetlerinin sonunu getirmişti.