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Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açtığı davada karara saygı duyacak - Son Dakika
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Fransa, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açtığı davada karara saygı duyacak

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbirlere ilişkin yarın açıklayacağı karara saygı duyacağını söyledi.

Fransa, Uluslararası Adalet Divanı\'nın İsrail aleyhine açtığı davada karara saygı duyacak
25.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:31
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ülkesinin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbirlere ilişkin yarın açıklayacağı karara saygı duyacağını söyledi.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Fransa, Filistin halkının bir devlete sahip olmaya yönelik meşru arzusunu her zaman destekledi." diyen Lemoine, ülkesinin bölgede iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Lemoine, Fransa'nın Ukrayna'da paralı askeri bulunmadığını, kendi isteğiyle Ukrayna'ya giden "gönüllü Fransızların" olduğunu kaydetti.

Dün düşen Rus uçağına değinen Lemoine, "Dün Belgorod bölgesinde düşen uçak hakkında yorum yapmıyoruz. Rus iddialarının doğru olup olmadığını söyleyebilecek durumda değiliz." dedi.

Lemoine, " Rusya'nın bu konularda yalan söylemesine alıştıklarını" belirtti.

AA muhabirinin, Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Rus uçağının düşürülmesi konusunu Ukraynalı yetkililerle görüşüp görüşmediği ve bu konuda BMGK'da Rusya'nın toplantı talebini reddedip reddetmedikleri hakkındaki sorusu üzerine Lemoine, "Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili, BMGK'da, Birleşmiş Milletler'de (BM) herhangi bir toplantıyı reddetmedik." diye konuştu.

Lemoine, Ukrayna hakkında BMGK'da düzenli olarak toplantılar yapıldığını, bu hafta başında bir toplantı olduğunu ifade ederek, yakın zamanda bu ülkeye ilişkin bir toplantı daha olacağını belirtti.

AA muhabirinin "UAD, İsrail'in Güney Afrika tarafından soykırımla suçlandığı davada ihtiyati tedbir talebiyle ilgili kararını yarın açıklayacak. UAD, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durmasına karar verirse, Fransa bu kararı destekleyecek mi? ve (Fransa) bu kararın uygulanması için elinden gelen her şeyi yapacak mı ?" sorusunu Lemoine, şu ifadelerle yanıtladı:

"Geçen hafta da dediğim gibi, uluslararası düzende UAD'nin rolüne ve özellikle uluslararası hukuk düzenine saygı duyulmasına bağlıyız. UAD'nin yarın ihtiyati tedbirler hakkında karar alacağını biliyoruz. Kararına saygı duyacağız."

UAD, Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını yarın açıklayacağını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil, 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta 6 kişilik mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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