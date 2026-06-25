Fransa ve İtalya'dan İşbirliği Anlaşmaları

Fransa ve İtalya'nın savunma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirme kararı aldığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. Fransa-İtalya Zirvesi kapsamında Antibes kentinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ağırladı.

İkili, temaslarının ardından ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantının başında Fransa ve İtalya arasında savunma, uzay, ulaşım, enerji, deniz ve kültürel miras alanında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Macron, burada yaptığı konuşmada, İtalya ve Fransa'nın ortak çıkarlara, ortak taahhütlere ve ortak projelere sahip olduğunu ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin 2025 yılında "tarihi bir seviye" olan 100 milyar avro sınırını aştığını kaydetti.

Avrupa'nın enerji bağımsızlığını güçlendirmeye hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğunu belirten Macron, İtalya ile sivil nükleer alanında işbirliğini geliştirmek istediklerini yineledi.

Macron, Fransa-İtalya sınırında, sınır ötesi suçlarla mücadeleyi artırmak için de operasyonel bir gözetim birliği kurulmasını resmileştirdiklerini ve gençler arasında yeni eğitim programlarının da hayata geçirilmesinde mutabık kaldıklarını duyurdu.

Meloni ise Fransa ve İtalya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu ülkelerinden ve ortak çıkarlara sahip olduğunu vurguladı.

İki ülkenin Avrupa'nın stratejik özerkliğine odaklanması gerektiğini kaydeden Meloni, Libya, Ukrayna ve Hürmüz Boğazı konusunda fikir birliği içinde olduklarını dile getirdi.