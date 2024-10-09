Fransa ve Katar'dan Lübnan'a Yardım Gönderildi

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Fransa ve Katar'ın, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Lübnan'a 27 tonluk acil yardım malzemesi gönderdiği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa ve Katar'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderdiği 27 tonluk yardım malzemeleri arasında ilaçlar, tıbbi malzemeler ve temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın 29 Eylül'de Lübnan'a yaklaşık 12 tonluk yardım malzemesi gönderdiği kaydedilerek, "Fransa, sivil halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğini hatırlatıyor ve bölgede gerilimin tırmanışının sona ermesi için çalıştığını yineliyor." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, bölgedeki vatandaşlarına ilişkin yaptığı diğer açıklamada da önceliklerinin Lübnan ve bölgedeki durum karşısında vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, durumu hassas olan 50 Fransız vatandaşının Lübnan'dan Fransa'ya tahliye edildiği belirtilirken, Fransa'nın vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri yönündeki uyarısı yinelendi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 119 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.