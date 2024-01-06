Fransa ve Katar, Gazze\'deki Durumu Ele Aldı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, telefonda " Gazze'yi" ve bölgedeki durumu ele aldı.

Colonna, Al Sani ile bölgedeki durumu ele aldığı telefon görüşmesine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Al Sani ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Fransız Bakan, Fransa ve Katar'ın "Gazze'deki çatışmaların son bulmasını" ve bölgedeki esirlerin serbest bırakılmasını arzuladığını ifade etti.

Colonna, iki ülkenin, "Filistin devleti (inşası) için inandırıcı perspektif" istediğini kaydetti.