Fransa ve Rusya Savunma Bakanları Moskova'daki Terör Saldırısını Ele Aldı

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısını ele aldı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lecornu ve Şoygu'nun telefonda görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Lecornu, Fransa'nın Moskova'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını, saldırının mağdurları ve aileleriyle dayanışma içinde olduğunu dile getirdiği anlatıldı.

Lecornu'nun Rus mevkidaşına, Fransa'nın elinde bu saldırı ile Ukrayna arasında bağ kurulmasına neden olacak bir bilgi bulunmadığını söylediği ve Rusya'dan bu durumu istismar etmeye son vermesini istediği kaydedildi.

Fransız bakanın Şoygu'ya, Fransa'nın terör tehdidiyle daha etkili mücadele etmek amacıyla daha fazla iletişim kurmaya hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

Lecornu'nun ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini, bunu Avrupa kıtasında "barış ve güvenliği" sağlamak için yapacaklarını belirttiği ifade edildi.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanırken, saldırıya ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı.