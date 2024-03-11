Fransa ve Tayland, stratejik ortaklık yolunda ilişkileri güçlendirecek - Son Dakika
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Fransa ve Tayland, stratejik ortaklık yolunda ilişkileri güçlendirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'i ağırlayarak, iki ülkenin stratejik ortaklık geliştirmek için çalışacaklarını açıkladı. Macron, Tayland ile güncel sorunların ötesinde iddialı bir ajanda oluşturabileceklerine inandıklarını belirtirken, Thavisin ise Fransa ile gelecek on yıllarda yakın, devamlı ve çok boyutlu bir ortaklık arzu ettiklerini ifade etti.

11.03.2024 23:11  Güncelleme: 23:13
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Fransa'nın, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland ile stratejik ortaklık yolunda ilişkileri güçlendireceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'i ağırladı. İki lider, görüşmeleri sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

İki ülkenin "3 yüzyılı aşkın ortak eski bir tarihe dayalı sıkı ilişkileri" olduğunu belirten Macron, Tayland ile "güncel sorunların ötesinde iddialı bir ajanda oluşturabileceklerine" inancını dile getirdi.

Macron, iki ülkenin "Hint-Pasifik'teki güç oyunlarına" dahil olmadan "egemenlik ve özgürlüklerini koruma" konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Bu bakış açısının Tayland ile Fransa'yı "stratejik ortaklık geliştirmek üzere çalışmaya" götüreceğini kaydeden Macron, iki ülkenin altyapıdan uzaya, savunmadan enerjiye "çok büyük bir işbirliği potansiyeline" sahip olduğunu söyledi.

Macron, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın Avrupa güvenliğine zarar verdiğine değinerek, Fransa'nın barış ve uluslararası güvenliği sağlama çalışmalarını sürdüreceğini savundu.

Tayland Başbakanı Thavisin ise iki ülkenin "benzer vizyona ve tutuma" sahip olduğunu ve " Orta Doğu, Avrupa ve Asya'daki mevcut çatışmaların çözümü konusunda" fikir birliği içinde olduğunu dile getirdi.

Thavisin, Fransa ile "gelecek on yıllarda yakın, devamlı ve çok boyutlu bir ortaklık" arzu ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa ve Tayland, stratejik ortaklık yolunda ilişkileri güçlendirecek - Son Dakika

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