Fransa ve Vietnam'dan Stratejik Ortaklık

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Fransa ve Vietnam'ın aralarındaki ikili ilişkileri "küresel stratejik ortaklık" seviyesine çıkardığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Vietnam Devlet Başkanı To Lam'ı ağırladı.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, To Lam'ın ziyareti kapsamında iki ülke ilişkilerinin "küresel stratejik ortaklık" seviyesine çıkarılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Bu bağlamda, Fransa ve Vietnam'ın uluslararası zorluklar karşısında siyasi işbirliğini derinleştireceği, ekonomi alanında, savunma ve güvenlik sorunları karşısında da işbirliğinin artırılacağı kaydedildi.

Macron ve Lam, görüşmelerinin ardından basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, 1954'te Fransızlar'ın Vietnam'da yenilgiye uğradığı Dien Bien Phu Muharebesi'nin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Vietnam'da yapılan anma törenine Fransa Savunma Bakanının da davet etmiş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, To Lam'ın şahsında tüm Vietnam halkına, Fransa-Vietnam tarihine ilişkin "hiçbir şeyin unutulmaması ve tarihi hafızanın uzlaştırılmasına" yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.

Barış ve güvenlik içinde iki ulusun refahına katkı sağlayacak gelecek inşa etme arzusunda olduklarını ifade eden Macron, uluslararası krizlerin "küresel bölünmeleri" tetiklediği bir dönemde Vietnam ve Fransa'nın uluslararası hukuka uygun hareket etmeyi amaçladığını kaydetti.

Macron, enerji dönüşümünün kalkınmayı hızlandıran temel faktörlerden olduğunu, bu bağlamda Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile Vietnam'ın ulusal elektrik şirketi Vietnam Electricity arasındaki ülkenin elektrik kaynaklarının modernize edilmesine ilişkin projenin bu yıl sonundan itibaren hayata geçirileceğini açıkladı.

Vietnam ile ekonomik işbirliğini de savunma, alt yapı, sağlık ve enerji sektörlerinde yapılacak işbirlikleri ile güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Macron, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde üniversiteler arası ve eğitim alanında işbirliğinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.

To Lam da Fransa ziyaretinde, 2024 Paris Olimpiyatlarını başarı ile gerçekleştirdiği için Macron'u tebrik etti. Fransa-Vietnam ilişkilerinin birçok alanda ilerlemeler kaydettiğini belirten To Lam, bölgesel ve küresel krizler karşısında ikili ortaklık ilişkisinin yeni bir seviyeye çıkarılmasının hiç olmadığı kadar önemli olduğunu vurguladı.

To Lam, Ukrayna'dan Orta Doğu'ya bölgesel ve küresel krizlerde barışın tesisi için Fransa ile çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İki ülke arasında biri eğitim alanında işbirliğine yönelik, diğeri de Fransız-Amerikan uçak motoru üreticisi CFM International ve Vietnam havayolu şirketi Vietjet arasında motor satışına ilişkin olmak üzere iki anlaşma imzalandı.