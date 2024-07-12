Fransa, Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağını uzattı

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Fransa, topraklarından 17 bin kilometre uzaklıkta, Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağını 22 Temmuz'a kadar uzattı.

Fransız yönetimi, halkın meşru taleplerini güç kullanarak bastırmak amacıyla güvenlik güçlerine ekipman takviyesi gönderdikten sonra, Yeni Kaledonya'da kısıtlayıcı önlemlerini sürdürüyor.

Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliğinin yayımladığı bildiriye göre, yerel saatle 20.00-06.00 arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağı 22 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ada'da ayrıca silah satışı ve sevkiyatının yanı sıra alkol satışı yasağı da aynı tarihe kadar devam edecek.

Paris yönetimi Ada'da daha önce de sokağa çıkma yasağını 15 Temmuz'a kadar uzatmıştı.

Paris'in zırhlı araçları Ada'ya ulaşmıştı

Fransız hükümetinin gönderdiği çok sayıda zırhlı araç ve güvenlik güçleri için ekipman taşıyan gemi, dün Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'ya ulaşmıştı.

Fransız hükümeti ayrıca, halkın meşru taleplerini bastırarak güvenliği sağlamak amacıyla Ada'da görevli güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin sayısını da artırmıştı.

Tartışmalı anayasal reform

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları 13 Mayıs'ta harekete geçmiş, Ada'da çıkan olaylarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransız hükümeti, Yeni Kaledonya'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 7 bağımsızlık yanlısının tutuklu kalmak üzere 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransa'ya gönderilmesinin ardından Ada'da şiddet olayları başlamış, bir polis merkezinin de aralarında bulunduğu bazı binalar ve araçlar ateşe verilmişti.

Yeni Kaledonya'da yerleşimci Fransız seçmenlerin sayısını artırarak yerel halk Kanakları azınlık haline getirecek anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız parlamentosunun iki kanadının toplandığı kongrede kabul edilmesi gerekiyor.