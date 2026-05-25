Fransız Aktivist\'ten Türk Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

İSRAİL'in uluslararası sularda saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi edilen Fransa vatandaşı aktivist Mathilda Pauline Mallet, hastaneden taburcu olurken mektup bıraktı. Mallet'in Türk sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği mektuba ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güner, mektuba ilişkin sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Katil İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralanan ve hastanemizde tedavi altına alınan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet'in taburcu olurken bıraktığı mektup ve kefiye, hepimizin yüreğine dokundu. Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldığı darp ve plastik mermi yaralanmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Tedavi sürecinin ardından geride bıraktığı satırlarda, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, gördüğü ilgiyi ve dayanışmayı ifade etti. Sağlık ekiplerimize teşekkür ederek bıraktığı mektup ve kefiye, hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımızda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Filistin halkının sesi olmaya çalışan herkese selam olsun... Türk devleti olarak insanlığın, mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.