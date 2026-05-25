Fransız Aktivist'ten Türk Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransız Aktivist'ten Türk Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Fransız Aktivist\'ten Türk Sağlık Çalışanlarına Teşekkür
25.05.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaralanan aktivist Mathilda Pauline Mallet, hastaneden taburcu olurken sağlık ekiplerine teşekkür etti.

İSRAİL'in uluslararası sularda saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'nda yaralanan ve İstanbul'da tedavi edilen Fransa vatandaşı aktivist Mathilda Pauline Mallet, hastaneden taburcu olurken mektup bıraktı. Mallet'in Türk sağlık çalışanlarına teşekkür ettiği mektuba ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güner, mektuba ilişkin sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Katil İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralanan ve hastanemizde tedavi altına alınan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet'in taburcu olurken bıraktığı mektup ve kefiye, hepimizin yüreğine dokundu. Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldığı darp ve plastik mermi yaralanmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Tedavi sürecinin ardından geride bıraktığı satırlarda, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, gördüğü ilgiyi ve dayanışmayı ifade etti. Sağlık ekiplerimize teşekkür ederek bıraktığı mektup ve kefiye, hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımızda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Filistin halkının sesi olmaya çalışan herkese selam olsun... Türk devleti olarak insanlığın, mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Politika, Fransız, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Aktivist'ten Türk Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir

21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 22:21:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Fransız Aktivist'ten Türk Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.