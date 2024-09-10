Fransa'da Asker Hakkında Suç Duyurusu Reddedildi - Son Dakika
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Fransa'da Asker Hakkında Suç Duyurusu Reddedildi

Fransa'da savcılık, İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki Filistinlilere işkence ve soykırıma ortaklık suçlamasını reddetti.

10.09.2024 22:16
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Fransa'da savcılığın, İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkında Filistinlilere işkenceye ve soykırıma ortaklık ettiği yönündeki suç duyurusunu reddettiği bildirildi.

Ulusal basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT) 2 Eylül'de İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkındaki suç duyurusunu değerlendirdi.

Gazze'de görev yapan Fransız asker hakkında, şikayeti destekleyici maddi suç unsurlarını yetersiz bulan savcılık suç duyurusunu reddetti.

Çifte vatandaşlığı bulunan asker hakkında suç duyurusunda bulunan sivil toplum kuruluşlarının avukatları karar karşısında şaşkın olduklarını ifade etti. Avukatlar, savcılığa ilettikleri dilekçenin asker hakkında soruşturma açılması için gerekli tüm unsurları içerdiğini belirtti.

Mart ayında sosyal medyada yayılan ve tepki çeken videoda, Fransızca konuşan bir İsrail askerinin Gazze'de elleri ve gözleri bağlanmış şekilde bir kamyonetin arkasından indirilen Filistinli mahkumlara hakaret ettiği ve onlara şiddet uyguladıklarını söylediği anlar yer alıyordu.

Videodaki İsrail ordusunda görevli Fransız asker hakkında, Al Jaliya, 30 Mart Hareketi, Fransa Filistinlileri Derneği, Adalet ve Sınır Tanımayan Haklar Derneği 11 Nisan'da Paris Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Fransız asker Filistinlilere işkence yapmak ve "İsrail'in soykırımına ortak olmakla" suçlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Asker Hakkında Suç Duyurusu Reddedildi - Son Dakika

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