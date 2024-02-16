Fransa'da çiftçiler Chambord Şatosu'na girişi engelledi - Son Dakika
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Fransa'da çiftçiler Chambord Şatosu'na girişi engelledi

Fransa\'da çiftçiler Chambord Şatosu\'na girişi engelledi

Fransa'da hükümetin tarım sektörüne yönelik yeni tedbirlerinden memnun olmayan çiftçiler, ülke tarihinin en önemli şatolarından biri olan Chambord'a girişleri engelledi. Çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla yaklaşık 100 çiftçi 60 traktörle Chambord Şatosu'nun bahçesinde eylem düzenledi. Çiftçiler, hükümetin çiftçilerin isteklerine kulak vermediğini belirterek, eylemlerini Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar sürdüreceklerini vurguladı.

16.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Fransa'da hükümetin tarım sektörüne yönelik yeni tedbirlerinden memnun olmayan çiftçiler, ülke tarihinin en önemli şatolarından biri olan Chambord'a girişleri engelledi.

Yerel basındaki haberlere göre, çiftçi sendikası Coordination Rurale'ın çağrısıyla yaklaşık 100 çiftçi 60 traktörle Fransa'nın önde gelen tarım vilayetlerinden Loir-et- Cher'deki Chambord Şatosu'nun bahçesinde eylem düzenledi.

Tarım sektörüne yönelik yeni tedbirlerden memnun olmayan çiftçiler, bölgedeki en büyük şato ve turistlerin uğrak noktası olan Chambord'a girişleri engelledi.

Sendika üyesi Axel Masson, sembolik bir eylem olması için Chambord Şatosu'nu seçtiklerini belirtti.

Axel, hükümetin çiftçilerin isteklerine yeterince kulak vermediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "küçük bir hükümdar" gibi davrandığını ve çiftçilerin de "dilenci" muamelesi gördüklerini ifade etti.

Sendikanın Loir-et-Cher bölgesi mali işler sorumlusu Frederic Pregeant, Fransız makamlarının çiftçi gelirlerine yönelik hala somut bir karar almadığını kaydetti.

Pregeant, "Biz, güvencemiz olacak, makul asgari bir fiyat istiyoruz. Ancak hükümetten özellikle de Macron'dan yanıt alamıyoruz." dedi.

Vienne, Haute-Vienne ve Deux-Sevres vilayetlerinde de traktörleriyle protestolar düzenleyen çiftçiler, 24 Şubat'ta düzenlenecek Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Fransa'da 1964'ten bu yana düzenlenen Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörünü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan bir etkinlik olarak biliniyor. Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan fuara, ülkenin cumhurbaşkanı dahil önde gelen siyasetçileri de katılıyor.

Chambord, Fransız kraliyet dönemine ait ve adını Loire Nehri'nden alan "Loire Şatoları" arasında en büyüğü olma özelliğine sahip.

16. yüzyılda dönemin Fransa Kralı 1. François'in talimatı üzerine inşa edilen Chambord, geçen yıl 1 milyona aşkın ziyaretçi ağırlamıştı.

Kaynak: AA

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