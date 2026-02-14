Fransız Diplomat Aidan'a Soruşturma

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında uygunsuz içerikli siteleri izlediği gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.

Fransız Le Point gazetesinin haberine göre Aidan, çocuk istismarı içeren video sitelerini izlemek ve Epstein ile gizli bilgiler paylaşmakla suçlanıyor.

Fransa'da savcılık, Aidan hakkında internette çocuk istismarı içeren videolar izlediği suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürütmek için Ulusal Adli Polis Birimine bağlı Kişilere Yönelik Şiddetle Mücadele Merkez Ofisi görevlendirildi.

Soruşturma, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Aidan hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı.

Barrot, bakanlık başsekreteri olarak görev yapan ancak kişisel nedenlerden dolayı izne çıkan ve özel sektörde de faaliyetler yürüten Aidan hakkında, "Adalet sisteminin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Fransız diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldı." açıklamasını yapmıştı.

200 belgede adı geçiyor

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Aidan'ın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde, özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk istismarı içeren video sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa'ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor.