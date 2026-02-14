Fransız Diplomat Aidan'a Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransız Diplomat Aidan'a Soruşturma

14.02.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen diplomat Fabrice Aidan'a çocuk istismarı iddiasıyla soruşturma açıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomat Fabrice Aidan hakkında uygunsuz içerikli siteleri izlediği gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.

Fransız Le Point gazetesinin haberine göre Aidan, çocuk istismarı içeren video sitelerini izlemek ve Epstein ile gizli bilgiler paylaşmakla suçlanıyor.

Fransa'da savcılık, Aidan hakkında internette çocuk istismarı içeren videolar izlediği suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürütmek için Ulusal Adli Polis Birimine bağlı Kişilere Yönelik Şiddetle Mücadele Merkez Ofisi görevlendirildi.

Soruşturma, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Aidan hakkında Paris Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından başlatıldı.

Barrot, bakanlık başsekreteri olarak görev yapan ancak kişisel nedenlerden dolayı izne çıkan ve özel sektörde de faaliyetler yürüten Aidan hakkında, "Adalet sisteminin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Fransız diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldı." açıklamasını yapmıştı.

200 belgede adı geçiyor

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Aidan'ın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde, özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk istismarı içeren video sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa'ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Diplomasi, Güncel, Fransa, Çocuk, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Diplomat Aidan'a Soruşturma - Son Dakika

Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Antalya’da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi Antalya'da 80 öğrenci Samsunspor maçının ardından tribünü temizledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

23:18
Fatih Tekke’den Fenerbahçe’nin galibiyetine olay yorum
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
22:51
Fenerbahçe’den Trabzonspor’a tavla ve kavuklu gönderme
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a tavla ve kavuklu gönderme
22:38
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
22:27
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan’dan açıklama
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama
22:02
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe’nin
Gol düellosunda 3 puan Fenerbahçe'nin
19:58
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları erken seçime gitmede yeni halka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 23:35:11. #7.11#
SON DAKİKA: Fransız Diplomat Aidan'a Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.