Fransız Kurumlardan İsrail Eleştirisi

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Fransa'nın İsrail'in Orta Doğu'da Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili tutumu, 2 Fransız kamu kuruluşu tarafından tepkiyle karşılandı.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'nın uluslararası işbirliği projelerinden sorumlu kamu kurumu Expertise France ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Beyrut Ofisi çalışanları, yönetimlerine, Paris'te düzenlenen "Lübnan Halkına ve Egemenliğine Destek" konferansı öncesinde 2 mektup gönderdi.

Mektuplarda, Fransa'nın, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili tutumu eleştirildi.

Expertise France kurumundan 110 çalışan, Genel Müdür Jeremie Pellet'e hitaben yazdıkları mektupta, İsrailli kurumlarla yapılan işbirliği projelerinin askıya alınmasını istedi.

Mektupta, Fransa'nın, Filistin halkının acılarından söz etmeden İsrail'in kendisini "müdafaa etme hakkını" vurgulayan açıklamalarına anlam verilemediği ve bu tutumun Fransa'nın ortaklarının nezdinde imajını zedelediği belirtildi.

Fransa'nın İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla ilgili daha sağlam ve net tutum sergilemesi istenen mektupta, Gazze ve Lübnan'daki sivil ölüm sayısının yüksekliği karşısında İsrail'in saldırılarına son verilmesi için harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Mektupta, Filistin devletinin resmi olarak tanınması, Fransa'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımla ilgili şikayetlere katılması taleplerine yer verildi.

AFD Beyrut Ofisi çalışanları ise AFD Başkanı Remy Rioux'e gönderdikleri bir diğer mektupta, Fransız diplomasisinin bölgeyle ilgili çifte standardını eleştirdi.

"Ülkemizin yandığını ve halkımızın katledildiğini görüyoruz ve aynı zamanda sadece İsraillilerin kendisini müdafaa etme hakkı olduğunu savunan bir ülkenin (Fransa) çıkarları için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanılan mektupta, Fransa'nın şimdilik bölgede bir ateşkes sağlanmasını savunduğu kaydedildi.