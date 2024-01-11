Fransız Milletvekilleri, Evsizlere Hizmet Veren Yerlerin Boşaltılmasına Tepki Gösterdi

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri, seçimden önce evsizlerin barınma sorununa çözüm bulma sözü veren Emmanuel Macron hükümetinin bu konuda yetersiz kaldığına işaret ederek bu yıl yapılacak Paris Olimpiyatları nedeniyle evsizlere hizmet veren yerlerin boşaltılmasına tepki gösterdi.

Fransa Ulusal Meclisinde yapılan basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan LFI milletvekili Aurelie Trouve, ülkede enflasyona bağlı yoksulluğun arttığını belirtti.

Aşırı soğukların başlamasıyla Paris metrolarında ve sokaklarda uyuyanların sorununun acil çözülmesi gerektiğini vurgulayan Trouve, hükümetin bu sorunu daha da derinleştiren adımlarını eleştirdi.

Milletvekili Trouve, evsizlere hizmet veren barınma yerlerinin, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak kişiler için boşaltılmasına tepki gösterdi.

Bu nedenle özellikle Paris'in banliyölerinden Seine-Saint-Denis'te sokaklarda uyuyan kadın ve çocuk sayısının arttığına dikkati çeken Trouve, evsizlerin sorununun giderek derinleştiğine vurgu yaptı.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, bu sorunu çözmenin Cumhurbaşkanı Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın o dönem "2 yıl içinde sokaklarda uyuyan kimsenin kalmayacağı" sözünü verdiğini hatırlattı. Macron hükümetini, vaatlerine rağmen bu konuda yeterli adımı atmamakla suçlayan Panot, sokaklarda yaşayan çocuk sayısında "patlama" yaşandığına işaret etti.

Aşırı soğukların etkisi altındaki ülkede 9 Ocak'ta Vaucluse bölgesinde sokakta kalan bir kadın battaniyesine sarılı halde ölü bulunmuştu. Aynı gün Paris'in banliyölerinden Boulogne'da da 69 yaşındaki bir evsizin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Fransa'da yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi "müşteri akını" bekleyen otelciler, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemiyor. Barınma sorununu çözmek isteyen hükümet, çoğu bölgede, valiliklerden evsizler için "geçici karşılama merkezleri" oluşturmalarını istiyor.

Bunun yanı sıra yerel yardım dernekleri, evsizlere sağlanan mekanların, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak personel için boşaltıldığını bildiriyor.

Evsizlere barınma imkanı sağlanması için çalışan Abbe Pierre Derneğinin geçen yıl yayımlanan raporuna göre, Fransa'da 330 bin civarında evsizin olduğu tahmin ediliyor.