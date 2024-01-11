 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız Milletvekilleri, Evsizlere Hizmet Veren Yerlerin Boşaltılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Milletvekilleri, Evsizlere Hizmet Veren Yerlerin Boşaltılmasına Tepki Gösterdi

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri, evsizlerin barınma sorununa çözüm bulma sözü veren Macron hükümetinin yetersiz kaldığını belirterek Paris Olimpiyatları nedeniyle evsizlere hizmet veren yerlerin boşaltılmasına tepki gösterdi. Ülkede enflasyona bağlı yoksulluğun arttığını vurgulayan milletvekilleri, evsizlerin sorununun giderek derinleştiğine dikkat çekti.

Fransız Milletvekilleri, Evsizlere Hizmet Veren Yerlerin Boşaltılmasına Tepki Gösterdi
11.01.2024 - 13:30,
Abone Ol

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri, seçimden önce evsizlerin barınma sorununa çözüm bulma sözü veren Emmanuel Macron hükümetinin bu konuda yetersiz kaldığına işaret ederek bu yıl yapılacak Paris Olimpiyatları nedeniyle evsizlere hizmet veren yerlerin boşaltılmasına tepki gösterdi.

Fransa Ulusal Meclisinde yapılan basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan LFI milletvekili Aurelie Trouve, ülkede enflasyona bağlı yoksulluğun arttığını belirtti.

Aşırı soğukların başlamasıyla Paris metrolarında ve sokaklarda uyuyanların sorununun acil çözülmesi gerektiğini vurgulayan Trouve, hükümetin bu sorunu daha da derinleştiren adımlarını eleştirdi.

Milletvekili Trouve, evsizlere hizmet veren barınma yerlerinin, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak kişiler için boşaltılmasına tepki gösterdi.

Bu nedenle özellikle Paris'in banliyölerinden Seine-Saint-Denis'te sokaklarda uyuyan kadın ve çocuk sayısının arttığına dikkati çeken Trouve, evsizlerin sorununun giderek derinleştiğine vurgu yaptı.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, bu sorunu çözmenin Cumhurbaşkanı Macron'un 2017'deki seçim vaatlerinden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın o dönem "2 yıl içinde sokaklarda uyuyan kimsenin kalmayacağı" sözünü verdiğini hatırlattı. Macron hükümetini, vaatlerine rağmen bu konuda yeterli adımı atmamakla suçlayan Panot, sokaklarda yaşayan çocuk sayısında "patlama" yaşandığına işaret etti.

Aşırı soğukların etkisi altındaki ülkede 9 Ocak'ta Vaucluse bölgesinde sokakta kalan bir kadın battaniyesine sarılı halde ölü bulunmuştu. Aynı gün Paris'in banliyölerinden Boulogne'da da 69 yaşındaki bir evsizin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Fransa'da yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi "müşteri akını" bekleyen otelciler, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemiyor. Barınma sorununu çözmek isteyen hükümet, çoğu bölgede, valiliklerden evsizler için "geçici karşılama merkezleri" oluşturmalarını istiyor.

Bunun yanı sıra yerel yardım dernekleri, evsizlere sağlanan mekanların, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak personel için boşaltıldığını bildiriyor.

Evsizlere barınma imkanı sağlanması için çalışan Abbe Pierre Derneğinin geçen yıl yayımlanan raporuna göre, Fransa'da 330 bin civarında evsizin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Paris Olimpiyatları, Milletvekili, Fransa, Paris, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Milletvekilleri, Evsizlere Hizmet Veren Yerlerin Boşaltılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika


14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44
Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19
Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15
Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53
Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş

Son Dakika
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:53 Yerel seçime katılacak parti sayısı 36'dan 35'e düştü
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36 Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 14:34:09. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Milletvekilleri, Evsizlere Hizmet Veren Yerlerin Boşaltılmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement