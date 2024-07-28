Fransız Polinezyası'ndaki Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

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Fransa'nın denizaşırı topraklarından Fransız Polinezyası'nda bulunan Markiz Adaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO'nun X hesabından yapılan paylaşımda, Güney Pasifik'te 100'den fazla adadan oluşan yaklaşık 300 bin nüfuslu ve ana karaya yaklaşık 16 bin kilometre uzaklıktaki Fransız Polinezyası'na bağlı 5 ana takımadadan Markiz Adaları'nın dünya mirası olarak korunacağı bildirildi.

Adanın "milattan sonra binli yıllarda deniz yoluyla gelenler tarafından kurulan ve 19. yüzyıla kadar geliştirilen uygarlığa tanıklık ettiği" ve "son derece iyi korunmuş deniz ve kara ekosistemlerini birleştiren biyoçeşitliliğe" sahip olduğu vurgulandı.

Markiz Adaları, UNESCO tarafından, özellikle nadir ve çeşitli bitki örtüsü, simgesel deniz türleri çeşitliliği ve Güney Pasifik'in en çeşitli kuş topluluklarına ev sahipliği yapması dolayısıyla "endemizm merkezi" olarak tanımlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Markiz Adaları'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını "Fransa için büyük bir gurur." olarak niteledi.

Macron, bu adaların ne pahasına olursa olsun korunması gereken evrensel bir biyoçeşitlilik ve kültür hazinesi olduğunu belirtti.