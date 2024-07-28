Fransız Polinezyası'ndaki Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransız Polinezyası'ndaki Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Fransız Polinezyası'na bağlı Markiz Adaları, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Adaların, milattan sonra binli yıllarda kurulan uygarlığa tanıklık ettiği ve nadir bitki örtüsü, deniz türleri çeşitliliği ve kuş topluluklarıyla ön plana çıktığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, adaların korunması gereken bir biyoçeşitlilik ve kültür hazinesi olduğunu vurguladı.

28.07.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Fransız Polinezyası'nda bulunan Markiz Adaları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

UNESCO'nun X hesabından yapılan paylaşımda, Güney Pasifik'te 100'den fazla adadan oluşan yaklaşık 300 bin nüfuslu ve ana karaya yaklaşık 16 bin kilometre uzaklıktaki Fransız Polinezyası'na bağlı 5 ana takımadadan Markiz Adaları'nın dünya mirası olarak korunacağı bildirildi.

Adanın "milattan sonra binli yıllarda deniz yoluyla gelenler tarafından kurulan ve 19. yüzyıla kadar geliştirilen uygarlığa tanıklık ettiği" ve "son derece iyi korunmuş deniz ve kara ekosistemlerini birleştiren biyoçeşitliliğe" sahip olduğu vurgulandı.

Markiz Adaları, UNESCO tarafından, özellikle nadir ve çeşitli bitki örtüsü, simgesel deniz türleri çeşitliliği ve Güney Pasifik'in en çeşitli kuş topluluklarına ev sahipliği yapması dolayısıyla "endemizm merkezi" olarak tanımlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Markiz Adaları'nın Dünya Mirası Listesi'ne alınmasını "Fransa için büyük bir gurur." olarak niteledi.

Macron, bu adaların ne pahasına olursa olsun korunması gereken evrensel bir biyoçeşitlilik ve kültür hazinesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Fransa, Unesco, Dünya, Çevre, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Polinezyası'ndaki Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:36 5 ilde orman yangını Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 19:05:55. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Polinezyası'ndaki Markiz Adaları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement