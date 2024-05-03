Fransız Polisi, Sciences Po Üniversitesinde Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Müdahale Etti - Son Dakika
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Fransız Polisi, Sciences Po Üniversitesinde Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Müdahale Etti

Fransız Polisi, Sciences Po Üniversitesinde Filistin\'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Müdahale Etti

Fransız polisi, ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da Filistin'e destek eylemi yapan öğrencileri müdahale ederek kampüsten çıkardı. Polis, öğrencilerden kampüsü boşaltmasını istedi. Kampüste toplanan öğrencilerin bir kısmı gösterilerine son verirken, bir kısmı oturma eylemi yaptı. Polis, oturma eylemi yapan öğrencileri zor kullanarak ve sürükleyerek dışarı çıkarttı. Kampüsü terk etmeyi reddeden öğrencileri desteklemek amacıyla çok sayıda kişi üniversitenin girişinde toplandı. Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.

03.05.2024 15:21  Güncelleme: 15:27
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Fransız polisi, ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da Filistin'e destek eylemi yapan öğrencileri müdahale ederek kampüsten çıkardı.

Yerel basında yer alan haberlere göre polis, öğrencilerden kampüsü boşaltmasını istedi.

Okul yönetiminin yaklaşık 70 ila 80 öğrencinin protesto amacıyla toplandığını aktardığı kampüste, öğrencilerin bir kısmı gösterilerine son verirken, bir kısmı oturma eylemi yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin oturma eylemi yapan öğrencileri zor kullanarak ve sürükleyerek dışarı çıkartması yer aldı.

Kampüsü terk etmeyi reddeden öğrencileri desteklemek amacıyla çok sayıda kişi üniversitenin girişinde toplandı.

BFMTV televizyonuna açıklamada bulunan Başbakanlık, "öğrencilerin kampüsleri işgali ile mücadelede kararlılığın tam olduğunu ve böyle kalacağını" bildirdi.

ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sciences Po'da öğrenciler, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu protesto etmek ve Filistin ile dayanışma mesajı vermek için gösteriler düzenliyor.

Fransa'nın büyük kentlerinde bulunan ve özel sınavla giriş yapılan Sciences Po okullarında geleceğin siyasetçileri ve ülkenin önde gelen isimleri yetiştiriliyor.

Kaynak: AA

Filistin, Fransa, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Polisi, Sciences Po Üniversitesinde Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Müdahale Etti - Son Dakika

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