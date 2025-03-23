Fransız Senatörden İmamoğlu'na Destek: Erdoğan Rejimi Eleştirildi

(ANKARA) - Fransa'nın Senato Üyesi ve aynı zamanda merkez solda yer alan Ekolojistler Partisi'nin üyesi Thomas Dossus, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, " Türkiye'de Erdoğan rejimi başlıca rakibi Ekrem İmamoğlu'nu hapse atıyor. İmamoğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı olarak yemin etmesi bekleniyordu. Gücün kötüye kullanılması ve yasaklama prosedürlerine doğru bu uzun yol karşısında karşısında Türkiye'nin demokratlarını destekliyoruz" dedi.

Fransa'nın Senato Üyesi ve aynı zamanda merkez solda yer alan Ekolojistler Partisi'nin üyesi Thomas Dossus, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Dossus, paylaşımında, "Türkiye'de Erdoğan rejimi başlıca rakibi Ekrem İmamoğlu'nu hapse atıyor. İmamoğlu'nun bugün cumhurbaşkanı adayı olarak yemin etmesi bekleniyordu. Gücün kötüye kullanılması ve yasaklama prosedürlerine doğru bu uzun yoıl karşısında karşısında Türkiye'nin demokratlarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.