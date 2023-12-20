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Fransız Senatosu, Göç Yasası Tasarısını Onayladı - Son Dakika
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Fransız Senatosu, Göç Yasası Tasarısını Onayladı

Fransız Senatosu, 14 parlamenterden oluşan karma komisyonun üzerinde uzlaştığı göç yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, ülkede yaşayan yabancılara kira desteği ve aile yardımlarını bazı şartlara bağlıyor. Ayrıca, güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek. Göç yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında oylanacak.

Fransız Senatosu, Göç Yasası Tasarısını Onayladı
20.12.2023 - 00:33,
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Fransız Senatosunda, 14 parlamenterden oluşan karma komisyonun üzerinde uzlaştığı göç yasa tasarısı onaylandı.

Parlamentonun üst kanadını oluşturan Senatonun Genel Kurulunda, uzlaşılan göç yasa tasarısı görüşüldü.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e atfen "Darmanin Yasası" olarak da bilinen tartışmalı göç yasa tasarısı, 114 "hayır" oyuna karşı "214" evet oyla kabul edildi.

Sağcı senatörler, alkışlar eşliğinde tasarının kabul edilmesini kutlarken, sol partilere üye senatörler, oylamanın sonucuna ıslık çalarak tepki gösterdi.

Senatoda kabul edilen tasarı bugün meclis genel kurulunda oylamaya sunulacak.

Ulusal basındaki haberlere göre, kabinedeki 6 bakan, göç yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi durumunda istifa edebileceklerini belirtti.

Senatoda kabul edilen tasarı metnine göre, ülkede yaşayan yabancılara kira desteği ve aile yardımları, bazı çalışma şartına bağlanıyor.

Çalışan yabancılar Fransa'ya geldikten 3 ay sonra, çalışmayanlar ise 5 yıl sonra kira desteğinden faydalanabilecek.

Aynı şekilde bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarına erişebilecek.

Tasarı metnine göre ayrıca güvenlik güçlerine karşı suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Ülkede işçi açığı olan meslek grupları için özel bir oturum kartı verilmesini öngören tasarı, göç kotaları oluşturmayı kapsıyor.

Tasarı metnine göre, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocuklarının, Fransız vatandaşlığını 16-18 yaşları arasında talep etmeleri ve daha önce suç işlememiş olmaları gerekecek.

Aile birleşimi için gerekli koşulları zorlaştıracak olan tasarı kapsamında, eğitim için Fransa'ya gelen yabancı öğrencilerden depozito alınacak. Bu depozito söz konusu öğrencilerden biri hakkında Fransız topraklarından uzaklaştırma kararı alındığında geri dönüş masraflarını karşılamayı amaçlıyor.

Sosyal medyadaki görüntülere göre, göç yasa tasarısına karşı çıkanlar, akşam Paris'te Invalides Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, "ırkçı" buldukları yasa tasarısından vazgeçilmesini istiyor.

Fransa'da 14 parlamenterden oluşan karma komisyon, tartışmalı göç yasa tasarısı konusunda ortak bir metin konusunda mutabık kalmıştı.

Kaynak: AA
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