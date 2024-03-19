Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir vatandaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de Filistinli çocukların ölmesine izin vermemesini istedi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Marsilya ziyareti sırasında sokakta vatandaşlarla konuştu.
Görüşme anında gözyaşlarına hakim olamayan 63 yaşındaki Fransız kadın, Macron'dan "Filistinliler için bir şey yapmasını" istedi.
İsmi belirtilmeyen yaşlı kadın, Macron'a hitabında, "Bu çocukların ölmesine izin vermeyin. Neredeyse 7 aydır sadece ağlıyorum. Uyumuyorum. Çok zor, ölen çocuklar var, bunu durdurmak gerek." ifadelerini kullandı.
Macron ise kadına, ülkesinin sahada olmadığını ancak ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.
Ülkesinin, insanları tedavi etmek için bölgeye insani yardım operasyonları yaptığını belirten Macron, "Meşru müdafaa hakkı, insancıl hukuka saygı göstermemeyi haklı çıkarmıyor." dedi.
İsmi belirtilmeyen 1989 doğumlu bir başka vatandaş ise Fransa Cumhurbaşkanı'na, "Fransa'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili tutumundan ötürü biraz üzgünüm." ifadesini kullandı.
Fransa'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Rusya- Ukrayna Savaşı karşısındaki tavrını eleştiren genç, Fransa'nın, Ukrayna'nın uluslararası haklarını savunduğunu dile getirdi ve Macron'a, "Bugün Filistin için ne yapıyoruz" diye sordu.
Macron, Fransa'nın her zaman uluslararası hukukun yanında olduğunu kaydederek, bölgede uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması çağrısında bulunduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede barışı getirecek tek şeyin, iki devletli çözüm olduğuna vurgu yaptı.
Son Dakika › Güncel › Fransız Vatandaş, Macron'dan Filistinli Çocukların Ölmesine İzin Vermemesini İstedi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi Serdarbey Apartmanı'nın yargılaması devam ediyor. Tutuklu sanık, binayı teknik uygulama sorumlusunun denetiminde ve ilgili kurumların kontrolünde eksiksiz ve hatasız yaptığını savunuyor. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenledi ve 15 bin kişi iftarını Büyükşehir'in sofralarında açtı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı ramazanlar dileyerek talep ve şikayetlerini dinledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de yaptığı konuşmada çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ÇAYKUR işçilerine kadro talebinde bulundu.
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tanker ile bir kamyon çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine kapanmış olsa da, polis ekipleri tarafından trafiğe açıldı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Konyaaltı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Başarır, AKP adaylarına sert tepki göstererek, CHP'nin Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'a ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e güvendiklerini belirtti. Ayrıca, Antalya'nın CHP'ye oy vermesi halinde daha fazla yatırım alacağını vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 milyon öz kaynakla hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı düzenlenen törenle halkın kullanımına açtı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan yoğun sağanak yağış sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı. Yağışın etkisiyle birçok nokta sular altında kalırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?