Fransız Vatandaş, Macron'dan Filistinli Çocukların Ölmesine İzin Vermemesini İstedi - Son Dakika
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Fransız Vatandaş, Macron'dan Filistinli Çocukların Ölmesine İzin Vermemesini İstedi

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir vatandaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de Filistinli çocukların ölmesine izin vermemesini istedi. Macron, Marsilya ziyareti sırasında vatandaşlarla konuşurken, bir kadın gözyaşları içinde çocukların ölmesine engel olmasını talep etti. Macron ise ülkesinin sahada olmadığını ancak ateşkes çağrısında bulunduğunu ve Fransa'nın uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması çağrısında bulunduğunu belirtti.

19.03.2024 20:07  Güncelleme: 20:09
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Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir vatandaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de Filistinli çocukların ölmesine izin vermemesini istedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Marsilya ziyareti sırasında sokakta vatandaşlarla konuştu.

Görüşme anında gözyaşlarına hakim olamayan 63 yaşındaki Fransız kadın, Macron'dan "Filistinliler için bir şey yapmasını" istedi.

İsmi belirtilmeyen yaşlı kadın, Macron'a hitabında, "Bu çocukların ölmesine izin vermeyin. Neredeyse 7 aydır sadece ağlıyorum. Uyumuyorum. Çok zor, ölen çocuklar var, bunu durdurmak gerek." ifadelerini kullandı.

Macron ise kadına, ülkesinin sahada olmadığını ancak ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi.

Ülkesinin, insanları tedavi etmek için bölgeye insani yardım operasyonları yaptığını belirten Macron, "Meşru müdafaa hakkı, insancıl hukuka saygı göstermemeyi haklı çıkarmıyor." dedi.

İsmi belirtilmeyen 1989 doğumlu bir başka vatandaş ise Fransa Cumhurbaşkanı'na, "Fransa'nın Orta Doğu'daki savaşla ilgili tutumundan ötürü biraz üzgünüm." ifadesini kullandı.

Fransa'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Rusya- Ukrayna Savaşı karşısındaki tavrını eleştiren genç, Fransa'nın, Ukrayna'nın uluslararası haklarını savunduğunu dile getirdi ve Macron'a, "Bugün Filistin için ne yapıyoruz" diye sordu.

Macron, Fransa'nın her zaman uluslararası hukukun yanında olduğunu kaydederek, bölgede uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede barışı getirecek tek şeyin, iki devletli çözüm olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransız Vatandaş, Macron'dan Filistinli Çocukların Ölmesine İzin Vermemesini İstedi - Son Dakika

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