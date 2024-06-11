Fransız Vatandaşı Baykonur Uzay Üssü'nde Dehidrasyon Nedeniyle Hayatını Kaybetti

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MOSKOVA, 11 Haziran (Xinhua) -- Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ne girmeye çalışan bir Fransız vatandaşı dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybetti.

Rus RIA Novosti Haber Ajansı'nın haberine göre iki Fransız vatandaşı Salı günü uzay üssü bölgesine girmeye çalıştı ve otoyoldan çıkarak bozkırdaki yüksek binalara doğru yöneldi.

Haberde yolda vatandaşlardan birinin fenalaştığı ve dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.