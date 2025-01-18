Fransız Vekillerden X'e Tepki

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Fransa'da Avrupa'dan Sorumlu Bakan Benjamin Haddad, muhalif solcu 19 milletvekilinin Elon Musk'a tepki olarak kullanmayı bırakacaklarını duyurduğu X platformunda kalacağını açıkladı.

Fransız LCP kanalının haberine göre, 4 solcu partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nden (NFP) 19 vekil ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin yapılacağı 20 Ocak'ta X platformunu artık kullanmayacaklarını ve hesaplarını kapatacaklarını duyurdu.

Söz konusu vekiller, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın yönetimindeki X platformunun internet ortamında dezenformasyon ve nefret aracı haline gelmesini gerekçe olarak gösterdi.

Paris Belediyesi de sosyal medya hesabından 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Paris'le ilgilenen kişilere bu platformdan bilgi vermenin zorlaştığına işaret ederek, 20 Ocak'ta X hesabını kapacağını duyurmuştu.

Avrupa'dan Sorumlu Bakan Haddad ise X hesabından yaptığı açıklamada, "X'i terk etmeyeceğim. Hayat, farklı görüşlerle yüzleştiğimizde enteresan oluyor. Her daim çoğulculuğun ve ifade özgürlüğünün yanında olacağım. Fikir mücadelesi her yerde yürütülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Dış müdahaleler, algoritmaların manipülasyonu ve internet ortamında nefretle mücadele etmek için sosyal medya platformlarının Avrupa Birliği'nin (AB) kurallarına uyması gerektiğini savunan Haddad, "Evet, yabancı güçler bu platformları bizi zayıflatmak için kullanıyor. Kendi malzemelerimizi (araçlarımızı) kullanalım." ifadelerini kullandı.

Haddad, teknoloji alanındaki egemenliğin "denetlemeden" değil bu alanda inovasyon yapmaktan geçtiğini savunarak, şunları kaydetti:

"(Sosyal medya platformları) X ve TikTok'u gördüğümde, Avrupa'nın kaçırdığı fırsatları görüyorum. (Elon) Musk'ı gördüğümde, kendime 'Elektronik otomobil veya uzay alanında nasıl lider oluruz? Avrupalı Musk'lar nerede?' diyorum. Diğerleri inovasyon yaptığı sırada biz denetledik."

Avrupa'da birçok sivil toplum kuruluşu, bu ay X platformundaki hesaplarını kapatacaklarını açıklamıştı.