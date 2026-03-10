Fransız Yardım Görevlisi OAC'de Gözaltında - Son Dakika
Fransız Yardım Görevlisi OAC'de Gözaltında

10.03.2026 20:41
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde François Zamparini, yasa dışı faaliyet şüphesiyle gözaltına alındı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) güneydoğusundaki Haut-Mbomou eyaletinde Fransız yardım görevlisi François Zamparini'nin yasa dışı faaliyet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

OAC Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünde çalışan Zamparini'nin güvenlik durumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Zamparini'nin kapsamlı soruşturma için başkent Bangui'ye sevk edileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişinin Haut-Mbomou eyaletindeki yasa dışı faaliyetleri konusunda ciddi şüpheler bulunduğu, suç unsurlarıyla temas kurduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Zamparini'nin ülkeye Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden yasa dışı giriş yaptığı ve ülkede bulunmasını gerekçelendiren belgeleri olmadığı iddia edildi.

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, Zamparini ülkede görevli Rus paralı askerler tarafından gözaltına alındı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot'nun, Fransa'nın Aralık 2022'de OAC ile askeri işbirliğinin sonlandırmasının ve tüm askerlerini çekmesinin ardından iki ülke arasında gerilen ilişkiler sonrasında ülkeye 13 Mart'ta ilk üst düzey resmi ziyareti düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

