Fransız yazar Houellebecq hakkında nefret ve şiddete teşvik soruşturması açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransız yazar Houellebecq hakkında nefret ve şiddete teşvik soruşturması açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fransız yazar Michel Houellebecq hakkında, Kasım 2022'de Front Populaire dergisinde yayımlanan söyleşideki Müslümanlara yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı. Nanterre Mahkemesi'ndeki hakimler, 70 yaşındaki yazarı nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvikle suçladı.

Fransız yazar Michel Houellebecq hakkında, Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret söylemleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 70 yaşındaki ünlü Fransız yazar Houellebecq hakkında, Kasım 2022'de Michel Onfray ile yaptığı ve Front Populaire dergisinde yayımlanan söyleşideki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Nanterre Mahkemesi'ndeki soruşturma hakimleri, "Fransa'daki yerli nüfusun Müslümanların asimile olmasını değil, onların çalmayı ve kendilerine saldırmayı bırakmalarını veya ülkeden ayrılmalarını istediği" ifadeleri nedeniyle Houellebecq'i nefret, ayrımcılık ve şiddete teşvikle suçladı.

2023 yılında Fransa Camiler Birliği (UMF), bu ifadeler nedeniyle Houellebecq, Onfray ve dergi hakkında şikayette bulunmuştu.

Modern Fransız edebiyatının önde gelen isimleri arasında gösterilen Houellebecq'in Türkçeye çevrilen kitapları arasında "Temel Parçacıklar", "İtaat", "Bir Ada İhtimali", "Harita ve Topraklar", "Serotonin" ve "Kuşatılmış Yaşamlar" yer alıyor.

Kaynak: AA
Michel HouellebecqKültür SanatEdebiyatFransızGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
15:14
İtalya genelinde en az 300 okul e-posta kaynaklı bomba tehditleri üzerine boşaltıldı
İtalya genelinde en az 300 okul e-posta kaynaklı bomba tehditleri üzerine boşaltıldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:22:56. #7.13#
SON DAKİKA: Fransız yazar Houellebecq hakkında nefret ve şiddete teşvik soruşturması açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android