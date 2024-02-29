Fransızların yüzde 76'sı Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı - Son Dakika
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Fransızların yüzde 76'sı Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı

Yapılan bir ankete göre Fransızların yüzde 76'sı, Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı olduklarını bildirdi. Ankete göre, solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisine (LFI) mensup katılımcıların yüzde 37'si, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) yanlıların ise sadece yüzde 16'sı Ukrayna'ya asker göndermekten yana olduklarını kaydetti. Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamaları ise tepki çekti.

29.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:28
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Yeni yapılan bir ankete göre Fransızların yüzde 76'sı, Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Europe 1, CNews ve Le journal de Dimanche için anket şirketi CSA tarafından yapılan çalışmaya göre, Fransızlar, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmesine sıcak bakmıyor.

Ankete göre, solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisine (LFI) mensup katılımcıların yüzde 37'si, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) yanlıların ise sadece yüzde 16'sı Ukrayna'ya asker göndermekten yana olduklarını kaydetti.

Öte yandan 35 yaş altı kesimde bu fikre destek verenlerin oranı yüzde 28 olurken, 50-64 yaş aralığındaki Fransızlarda bu oran yüzde 14'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 76'sı, Ukrayna'ya askeri birlik gönderilmesine karşı olduklarını, yüzde 23'ü desteklediklerini, yüzde 1'lik kesim ise kararsız olduklarını bildirdi.

Macron'un tepki çeken açıklamaları

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Ayrıca Macron'un, Ukrayna'ya desteği yeni bir boyuta taşıyan bu sözleri, muhalefet cephesinden sert eleştiriler almış, solcu ve sağcı Fransız milletvekilleri Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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