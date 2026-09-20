Frederiksen ABD ile Grönland anlaşmasında kırmızı çizgilere saygı duyulduğunu söyledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland'da "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşmada, Danimarka Krallığı'nın "kırmızı çizgilerine" saygı duyulduğunu söyledi.

Danimarka basınına açıklamada bulunan Frederiksen, ABD ile varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın kendi kaderini tayin etme hakkının gelecekte de önemli olduğunu ifade eden Frederiksen, "Ortada çok fazla spekülasyon var. Anlaşmanın içeriğine büyük ilgi olduğunu anlıyorum ancak imzalı bir anlaşmamız olana kadar ayrıntılara girmeyeceğim." diye konuştu.

Frederiksen, "Anlaşma çerçevesinde ABD, Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duydu." dedi.

Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede de anlaşmaya ilişkin, "Grönlandlıların hem kendi gelecekleri hem de Grönland'ın geleceği konusunda endişe duymaları gereken bir durum yok." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Trump'ın, burası üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.