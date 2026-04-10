FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İflas Erteleme Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İflas Erteleme Süreci Devam Ediyor

10.04.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin iflas erteleme talebiyle ilgili dava, İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Mahkeme, şirketin kayyım gözetiminde izlenmesine ve ihtiyati tedbir kararının devamına karar verdi.

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ekonomik konjonktür nedeniyle ihracat ve tahsilatların yavaşlaması, bazı ödemelerde temerrüde düşülmesi ve alacaklıların haciz tehdidi üzerine, şirket varlıklarının korunması amacıyla iflas erteleme talebiyle 11 Temmuz 2016'da İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 12 Temmuz 2016'da ihtiyati tedbir kararı verdi ve bilirkişi ile kayyım atamaları yaptı.

Dava, ilk duruşması 7 Eylül 2016'da yapıldı ve çeşitli celselerde kararlar alındı. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'ler) uyarınca, şirketin mahkeme ve kayyım heyetince izlenmesine devam edilmesi, ihtiyati tedbir kararının sürdürülmesi ve çeşitli müdahillerin dosyaya katılması gibi kararlar alındı. 24 Ocak 2017'deki ara kararda, OHAL öncesi verilen ihtiyati tedbirin devam ettiği tespit edildi.

16 Mayıs 2018'de yapılan on birinci celsede, taraf vekillerine kayyım raporlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesi ve duruşmanın 18 Temmuz 2018'e ertelenmesi kararlaştırıldı. Şirket, bayram tatili sırasında ödemelerde yaşanan sorunlar ve alacaklı tehditleri nedeniyle bu süreci başlattığını açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İstanbul, Mahkeme, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İflas Erteleme Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:20:14. #.0.4#
SON DAKİKA: FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İflas Erteleme Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.