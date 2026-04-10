FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin İflas Erteleme Süreci Devam Ediyor

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ekonomik konjonktür nedeniyle ihracat ve tahsilatların yavaşlaması, bazı ödemelerde temerrüde düşülmesi ve alacaklıların haciz tehdidi üzerine, şirket varlıklarının korunması amacıyla iflas erteleme talebiyle 11 Temmuz 2016'da İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 12 Temmuz 2016'da ihtiyati tedbir kararı verdi ve bilirkişi ile kayyım atamaları yaptı.

Dava, ilk duruşması 7 Eylül 2016'da yapıldı ve çeşitli celselerde kararlar alındı. Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 669 ve 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK'ler) uyarınca, şirketin mahkeme ve kayyım heyetince izlenmesine devam edilmesi, ihtiyati tedbir kararının sürdürülmesi ve çeşitli müdahillerin dosyaya katılması gibi kararlar alındı. 24 Ocak 2017'deki ara kararda, OHAL öncesi verilen ihtiyati tedbirin devam ettiği tespit edildi.

16 Mayıs 2018'de yapılan on birinci celsede, taraf vekillerine kayyım raporlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesi ve duruşmanın 18 Temmuz 2018'e ertelenmesi kararlaştırıldı. Şirket, bayram tatili sırasında ödemelerde yaşanan sorunlar ve alacaklı tehditleri nedeniyle bu süreci başlattığını açıkladı.