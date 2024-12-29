FSB, Suikast Girişimlerini Engelledi

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MOSKOVA, 29 Aralık (Xinhua) -- Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), üst düzey bir savunma yetkilisi ile bir askeri blog yazarını hedef alan suikast girişimlerini engellediğini açıkladı.

Cumartesi günü yapılan açıklamada, suikast girişiminin Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edildiği ve suikastla bağlantılı bir Rus vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Şüphelinin taşınabilir hoparlör süsü verilmiş el yapımı patlayıcı kullanmayı planladığı iddia edildi.

Moskova'da geçen hafta bir konut binasında meydana gelen patlamada bir Rus korgeneral ve yardımcısı hayatını kaybetmişti.

FSB perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna özel servisleri tarafından üst düzey Rus askeri yetkililere karşı düzenlenen çok sayıda suikast girişimini engellediklerini ve suikastla bağlantılı 4 Rus vatandaşının tutuklandığını duyurmuştu.