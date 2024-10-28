FSB, Ukrayna Sınırında Sabotaj Grubunu Ele Geçirdi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine sızmaya çalışan yabancı paralı askerlerden oluşan sabotaj grubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, Bryansk'ın sınır bölgesine sızma girişiminde bulunulduğu belirtildi.

FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçlerin, sabotaj grubunu etkisiz hale getirerek sızma girişimini engellediği kaydedilen açıklamada, "Çıkan çatışmada sızma girişiminde bulunan 4 kişi öldürüldü. Sabotaj grubunun etkisiz hale getirilen üyelerinin yabancı paralı askerler olduğu tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öldürülenlerden birinin vücudunda ABD Kara Kuvvetleri'ne ait bir dövme bulunduğu aktarılarak, grup üyelerinin üzerinden Kanada bayrağı, Lehçe dua kitabı ve İngilizce taktik eğitim notlarının da ele geçirildiği bildirildi.